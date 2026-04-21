Haberler

Park halindeki aracı küle döndü! Bunu yapan en yakını çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilin benzin dökülerek kundaklanması olayı, aracın sahibinin yeğeninin suçlu çıkmasıyla sona erdi. Miras anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşen olay jandarma tarafından inceleniyor.

Hatay'da park halindeyken benzin dökülüp kundaklanan otomobili yakanın araç sahibinin yeğeni olduğu ortaya çıktı. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalanırken, olayın yeğen-dayı arasındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde Rifkan Kızılay'ın evinin önünde park halindeki Fiat Egea marka otomobil alevlere teslim olarak yanmıştı. Kamera görüntülerini izleyen Kızılay, otomobilinin bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakıldığını gördü. Görüntülerde, aracı ateşe verdiği esnada alevlerin arasında kalan şahsın, zeytin bahçesine kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Otomobili kullanılmaz hale gelen Kızılay'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede otomobili benzin döküp yakanın Kızılay'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre yeğen ve dayı arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle kundaklama olayının yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

