Üniversiteli öğrencilerden çocukların yapay zeka kullanımına 'DüşünAI' çözümü

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MÜSLÜM ETGÜ-GÖKHAN ÇALI - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ARGE-T Karşı Takımı, çocukların yapay zeka araçlarını bilinçli ve amacına uygun kullanmasını desteklemek amacıyla geliştirdikleri "DüşünAI" projesiyle TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda finale kaldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, çocukların ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanımını takip etmeye ve bu araçlardan bilinçli yararlanmalarını sağlamaya yönelik "DüşünAI" uygulamasını geliştirdi.

TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda finale kalan 32 proje arasında yer alan uygulama, velilere çocuklarının yapay zeka araçlarını ne kadar süreyle ve hangi amaçla kullandığına ilişkin bilgi sunuyor.

Uygulamada kullanım süresi sona yaklaşan çocuğun erişimi doğrudan engellenmiyor. Çocuğun önce kendi fikrini yazması teşvik edilerek yapay zekadan hazır yanıt almak yerine düşüncelerini ortaya koyması amaçlanıyor.

"Uygulama, çocuğa yapay zekayı ne amaçla kullanacağını soruyor"

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Yağdıran, AA muhabirine, DüşünAI projesiyle TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'na katıldıklarını söyledi.

Projelerinin finale kalan 32 takım arasında yer aldığını belirten Yağdıran, "Önleme Teknolojileri" kategorisinde mücadele ettiklerini aktardı.

DüşünAI'ın çocukların yapay zeka kullanımını kısıtlamak yerine bu araçları öğrenme amacıyla kullanmalarını desteklediğini anlatan Yağdıran, uygulamanın çocuğa yapay zekayı hangi amaçla kullanacağını sorduğunu belirtti.

Yağdıran, "Uygulama, çocuğa yapay zekayı ne amaçla kullanacağını soruyor, süre dolmaya yaklaştığında uygulamayı kilitlemek yerine önce kendi fikrini yazmaya yönlendiriyor. Veli ise yalnızca kullanım süresini değil, kullanım amacını da görebiliyor. Bugün sunumumuzu yaptık. Umarım güzel haberler alırız." dedi.

"Bu projemizle yapay zeka bağımlılığının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Kadir Kurtuluş ise hazırladıkları projenin sunumlarını Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele çadırında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projelerinin son zamanlarda yeni gelişen yapay zeka bağımlılığı üzerine olduğunu ifade eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız yapay zekayı kullandıkça bağımlı olabiliyorlar. Buna karşı önlem olarak biz de DüşünAI sistemimizi geliştirdik. Bu sistemde ebeveynler tarafından tabletlere ve telefonlarına yüklenen uygulamamız çocukların yapay zeka süresini, neden kullandığını, ne amaçla kullandığını tespit edip ölçüm yapıyor ve veliye bilgilendirme yapıyor. Gerekli görülmesi durumunda veli süresini kısaltabiliyor veya süresini artırabiliyor. Bu projemizle yapay zeka bağımlılığının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA