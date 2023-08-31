Üniversite Öğrencileri için Apple Eğitim İndirimleri

Apple, üniversite öğrencilerine ve ailelerine özel indirimler sunuyor. Mac ve iPad satın alan öğrencilere yüzde 7.5 indirim uygulanırken, ayrıca hediye seçenekleri de bulunuyor. Gürgençler, Troy, Pozitif Teknoloji gibi satıcılar da eğitim indirimleri sunuyor.

Başta bilgisayarlar olmak üzere teknolojik ürünler, artık öğrencilerin en büyük yardımcısı. Üniversite öğrencileri için Apple eğitim indirimleri nedir, bir araya getirdik. Böylece öğrenciler araştırmalarını, projelerini ve ödevlerini yeni bir bilgisayar ya da tabletle hazırlamak isteyenler bu videoyu ve fırsatları kaçırmasın.

Apple eğitim indirimleri kimleri kapsıyor?

Üniversite öğrencilerine ek olarak öğrencinin ailesi de indirimli olarak satın alabiliyor. Ayrıca öğretim görevlileri de bu indirimlerden yararlanabiliyorlar.

Apple Mağazaları ve Online Apple Store indirimleri

Apple, Ekim ayının sonuna kadar Mac ve iPad satın alan öğrencilere ortalama yüzde 7.5 indirim uygulayacak. İndirimler modelden modele değişebiliyor zaten indirim oranını da Apple sitesinden görebilirsiniz.

Mac alanlara 3. nesil AirPods ücretsiz hediye ya da fiyat farkını verip AirPods 2 Pro'yu hediye olarak seçebiliyorsunuz. Mac Studio'nun bu kampanyanın dışında olduğunu da hatırlatalım. iPad Air ve Pro satın alacaklar için de 2. nesil Apple Pencil hediye ediliyor.

Detaylara buradan bakabilirsiniz.

Gürgençler indirimleri

Apple'ın premium satıcılarından olan Gürgençler'den alışveriş yapacak olan üniversite öğrencileri için de güzel fırsatlar var.

Yüzde 8 indirime ek olarak, 1. nesil AirPods Pro fırsatı, 6 ay taksit imkanı ve takasta 4300 TL ek destek Ekim ayına kadar Gürgençler'de sizleri bekliyor. Yani bir MacBook Air aldınız, yüzde 8 indirime ek olarak 1. nesil AirPods Pro, ücretsiz sizin oluyor.

Gürgençler Eğitim indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Troy indirimleri

Apple'ın Premium satıcılarından Troy'da da indirimler var. Yüzde 12 indirim, 6 taksit imkanı, 1000 TL aksesuara indirim gibi fırsatlara ek olarak 3500 TL takas indirimi gibi fırsatlar Ekim ayına kadar kullanıcılara sunuluyor.

Troy indirimlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Pozitif Teknoloji

Apple'ın Premium satıcılarından Pozitif Teknoloji'de de eğitim fırsatlarından yararlanabiliyorsunuz.

Ürünlerde ortalama yüzde 17 indirim sunan Pozitif Teknoloji, Mac alanlara 1000 TL, iPad alanlara da 500 TL ek fırsat sunuyor.

PT'ye ulaşmak için buraya tıklayın

Zincir Mağazalar

MediaMarkt, Amazon, Trendyol, Hepsiburada, Vatan ve Teknosa gibi zincir mağazalarda da öğrenciler için indirimler sizleri bekliyor.

MediaMarkt, Amazon, Trendyol, Hepsiburada, Vatan ve Teknosa'da 12 aya kadar peşin fiyatına taksit imkanı sunuluyor.

MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'da da yüzde 12 indirim kullanıcılara sunuluyor.