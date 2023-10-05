Uğur Soğutma, Bilişim Vadisi İzmir'de yerini aldı

Uğur Soğutma, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Bilişim Vadisi'nin İzmir yerleşkesinde yerini aldı. Bu adım, Uğur Soğutma'nın teknoloji ve inovasyon alanındaki taahhüdünü ve büyüme hedeflerini vurgulaması açısından önem taşıyor.

Türkiye'de soğutma sanayinin önde gelen isimleri arasında yer alan ve merkezi Aydın'da bulunan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca desteklenen Bilişim Vadisi'nin İzmir yerleşkesinde yerini aldı.

Bu stratejik adım ile, Uğur Soğutma'nın teknoloji ve inovasyon alanındaki taahhüdünü ve büyüme hedeflerini vurgulaması açısından önem taşıyor. Uğur Soğutma, Bilişim Vadisi İzmir yerleşkesinde geleceğin teknolojilerini geliştirmeyi ve bu alandaki iş birliklerini hızlandırmayı amaçladığını belirtti.

Uğur Soğutma ve Bilişim Vadisi İzmir arasında yapılan iş birliği anlaşması, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi İzmir Şube Müdürü Kaan Haşimoğlu, Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş ve Uğur Soğutma Ar-Ge Direktörü Bora Devrim'in katılımıyla gerçekleşen bir imza töreni ile resmiyet kazandı.

Türkiye'nin önde gelen soğutma çözümleri sağlayıcısı Uğur Soğutma yetkilileri, Bilişim Vadisi İzmir'de yer alarak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarını hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı.

"Yenilenebilir enerjiye odaklanılacak"

2023 yılı mayıs ayında resmi açılışı yapılan Bilişim Vadisi İzmir'e ilk müracaat eden firmalar arasında yer alan Uğur Soğutma, Bilişim Vadisi'ndeki yeni ofisinde yenilenebilir enerji üzerine çalışacak. Uğur Soğutma aynı zamanda Bilişim Vadisi İzmir'de iklimlendirme ve soğutma sektöründe enerji çalışmaları yapacak ilk firma olma özelliği taşıyor. Şirket, bu iş birliğiyle çeşitli iklim, çevre ve enerji politikalarına yönelik girişimlere katkıda bulunmayı amaçlıyor.

1954 yılından bu yana faaliyet gösteren Uğur Soğutma, günümüzde üretim kapasitesi bakımından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük ticari soğutucu üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Gazlı ve gazsız içecek, dondurma, dondurulmuş gıda ve süpermarket sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası işletmelerin birincil tedarikçisi olan Uğur Soğutma, bu işletmelerin çeşitli iklim, çevre ve enerji politikalarına yönelik girişimlerine ortak oluyor.

Büyüme ve yenilik stratejisinin bir parçası

Derin dondurucuda "Uğur Derin Dondurucu" ismiyle Türkiye'de jenerik bir marka haline gelen ve hafızalara kazınan Uğur Soğutma, Türkiye genelinde derin dondurucu kategorisinde uzun yıllardır lider konumunu koruyor. Uğur Soğutma'nın derin dondurucu kategorisindeki ürünleri, Türkiye genelinde 1000'e yakın bayi ve 1000'den fazla satış noktası aracılığıyla son kullanıcılara ulaştırılırken şirket, 250'den fazla yetkili servisi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor.

Bilişim Vadisi İzmir ile gerçekleşen bu iş birliği, Türkiye'nin teknoloji ve Ar-Ge alanındaki gelişmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Uğur Soğutma'nın büyüme ve yenilik stratejisinin bir parçası olma niteliği taşıyor.

"Uğur Soğutma Bilişim Vadisi ile geleceğe hazırlanıyor"

Bilişim Vadisi ile geleceğe hazırlandıklarını belirten Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, "Türkiye'nin 2023 hedeflerinin bir parçası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından kurulan Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Bilişim Vadisi, Türkiye'nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi görüyor. Uğur Soğutma, bu girişimi ile Bilişim Vadisi'nin güçlü ekosisteminde yer almayı ve buradaki teknolojik dönüşümleri yakından takip ederek geleceğe daha nitelikli hazırlanmayı hedefliyor" dedi. - AYDIN