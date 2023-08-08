ÜÇÜNCÜ Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Tamamlandı

'ÜÇÜNCÜ Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni gerçekleştiren, aralarında yabancı bilim insanlarının da bulunduğu 11 kişilik bilim heyeti, 1 aylık çalışmasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Türkiye Teknolojik ve Bilimsel Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre 3'üncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Araştırma ekibi, yaklaşık 1 ay süresince 62 metrelik Norveç bayraklı 'PolarXplorer' isimli araştırma gemisi ile 81 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzu hattına kadar ulaştı. Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 2022 yılında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ilk iş birliği bu seferde gerçekleştirildi.

Arktik bilim seferine katılan araştırmacıların çalışmalarına dair ilk bulgular, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 7'nci Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'nda diğer bilim insanları ile paylaşılacak.