Ubisoft'un yeni oyunu XDefiant'ın çıkış tarihi ertelendi

Ubisoft, Call of Duty'e rakip olacak yeni bir birinci şahıs çok oyunculu nişancı oyunu olan XDefiant'ın çıkış tarihini erteledi. Oyunun yapımcısı Mark Rubin, çıkış sürecinin sancılı olduğunu ve oyunun Eylül ortası veya sonunda piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Ubisoft her zaman halihazırda tutan konseptlerinin yanı sıra yeni alanlara girmeyi seven bir şirket. Bu kapsamda geliştirici, Call of Duty'e rakip olacak yeni bir birinci şahıs çok oyunculu nişancı oyunu geliştirdi. XDefiant isimli oynaması ücretsiz olacak oyundan kötü bir haber geldi.

XDefiant çıkış tarihi ertelendi

XDefiant'ın yapımcısı Mark Rubin, bir oyunun piyasaya sürülme sürecinde neler yaşandığına dair perdeyi araladı ve XDefiant'ın bu sürecin tam olarak neresinde olduğunu açıkladı.

Blog, oyunların PlayStation veya Xbox gibi platformlarda yer alması için gereken başvuru süreci hakkında bazı ayrıntılara giriyor ve oyunun çıkış sürecinin nasıl sancılı bir süreç olabileceğini anlatıyor.

Basitçe söylemek gerekirse, geliştiricilerin oyunlarının bir kopyasını Xbox ve Sony gibi taraflara göndermeleri gerekiyor, böylece ekipleri oyunun platform açısından düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyor.

Bir oyun bu süreçten yeşil ışık aldıktan sonra, piyasaya sürülmeye hazır hale gelmesi genellikle bir veya iki hafta sürer. XDefiant Temmuz ayı sonunda bu süreçten geçerken, başlangıçta uyumluluğu geçemedi.

Şimdi Ubisoft oyunu tekrar göndermeye hazır ve geriye iki olası sonuç kalıyor. Oyun sorunsuz bir şekilde geçerse, XDefiant Eylül ortası veya sonunda piyasaya sürülebilir.

Ancak şartlı geçiş alması da mümkün, bu da XDefiant'ın ancak kalan sorunları temizlemek için ilk gün yamasıyla birlikte gelirse yayınlanmasına izin verileceği anlamına geliyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, oyunun çıkışı Ekim ayı başına ya da ortasına ertelenecek.

Rubin, çoğu oyunun çıkış tarihine karar verirken bu sürece izin vermek için bolca esneklik payı bıraktığını, ancak XDefiant'ta bu yolu izlemek istemediğini açıklıyor. Rubin,

"Bu oyundaki pek çok şey gibi, biz de tipik rotayı seçmedik. Dolayısıyla, ne zaman yayınlayacağımız sorusuna gerçek yanıtımız 'elimizden geldiğince çabuk' olacaktır. ve elimize ulaştığında sizi daha fazla bilgi ile güncellemeye devam edeceğiz" diyor.

XDefiant, Ubisoft'un mevcut oyun serilerinden bazılarını fraksiyonlar şeklinde içeren, yakında çıkacak ücretsiz bir hızlı akan ölüm maçı tabanlı bir oyun.

Oyun, daha önce CoD serisinde yaptığı çalışmalarla tanınan baş yapımcı Mark Rubin tarafından geliştiriliyor. XDefiant PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için piyasaya çıkacak ve çapraz platform desteği sunacak.