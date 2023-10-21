Ubisoft'un Merakla Beklenen Assassin's Creed Nexus VR Oyunu Kasım Ayında Piyasaya Sürülüyor

Ubisoft'un merakla beklenen Assassin's Creed Nexus VR oyunu Kasım ayında Meta Quest platformlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyun, Connor, Ezio ve Kassandra'yı deneyimleme imkanı sunuyor ve çeşitli tarihi dönemlerde geçen açık haritalarda aksiyon dolu bir macera sunuyor.

Ubisoft'un merakla beklenen Assassin's Creed Nexus VR oyunu Kasım ayında Meta Quest platformlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve şirket heyecanı artırmak için sekiz dakikalık kapsamlı bir oynanış dökümü sundu.

Assassin's Creed VR'da Connor, Ezio ve Kassandra'yı deneyimleyeceğiz

"Yepyeni bir tam uzunlukta Assassin's Creed aksiyon-macera oyunu" olarak tanımlanan Nexus VR, oyuncuları Abstergo'da Kardeşlik adına çalışan gizli bir elit hacker rolüne sokuyor. Görevleri, üç ikonik kahramanın – Ezio Auditore, Connor ve Kassandra – anılarına girerek geçmişlerinden esrarengiz eserleri ortaya çıkarmak.

Klasik Assassin's Creed gizlilik, çeviklik ve savaş unsurlarını benimseyen oyun Venedik, Boston ve Newport gibi yerler de dahil olmak üzere Rönesans İtalya'sı, Kolonyal Amerika ve Antik Yunan'da açık haritalarda geçiyor.

Oyuncular tırmanma, atlama ve boşluklarda sallanma gibi hareketleri simüle etmek için hareketleri kullanarak çevreyle fiziksel olarak etkileşime girecekler.

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Ubisoft"önce gizlilik" yaklaşımını vurgulayarak oyuncuları köşeleri gözetlemeye, fırlatılan nesnelerle düşmanların dikkatini dağıtmaya ve stratejik alaşağı etmeler için korumaları cezbetmek üzere ıslık hareketini kullanmaya teşvik ediyor.

Savaş, oyuncuların düşmanlarına dinamik ve içgüdüsel bir şekilde saldırmasına olanak tanıyan, bir kontrol cihazı tarafından tetiklenen ikonik bilek hançeri etrafında toplanıyor. Bilek hançeri, oyunu, engelleme ve kaçma da dahil edilerek düşmanları etkisiz hale getirmek için taktiksel fırsatlar yaratılıyor.

Her suikastçının Ezio için arbalet, Kassandra ve Connor için yay gibi menzilli silahlarının yanı sıra fırlatma bıçakları ve sis bombaları da bulunuyor. Oyuncular hava suikastlarını, menzilli saldırıları ve hızlı bıçak bitirişlerini birleştirerek ayrıntılı sekanslar düzenleyebilirler.

Yoğun dikeylik ve dinamik hareket göz önüne alındığında, Ubisoft konfor özellikleri uygulayarak potansiyel rahatsızlığı ele alıyor. Bunlar arasında vinyet, tünel görüşü, ışınlanma hareketi, sorunsuz gezinme için otomatik parkur ve oyuncuları gerçekliğe yerleştirmek için bir "yükseklik korkusu" ızgarası yer alıyor.

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Assassin's Creed Nexus VR'ın 16 Kasım'da Meta Quest 2, 3 ve Pro platformlarında yayınlanması planlanıyor ve sevilen Assassin's Creed evrenini sanal gerçekliğin benzersiz yetenekleriyle harmanlayan sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.