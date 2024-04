Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, her sene gerçekleştirdiği Forward etkinliğini bu yıl da sürdürecek. Öyle ki bunun için tarih açıkladı. Firmanın yeni oyunları ile ilgili önemli açıklamalar yapması beklenen bu etkinlik için geri sayım başladı. İşte Ubisoft Forward 2024 tarihi…

Ubisoft Forward 2024 tarihi açıklandı

Ubisoft gibi büyük oyun şirketleri, her yıl yeni oyunları ve önemli güncellemeleri tanıtmak için özel etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler, oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki merakla beklenen Ubisoft Forward, bu sene ne zaman yapılacak?

It's back ? Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024

Ubisoft, resmi hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Ubisoft Forward etkinliğinin 10 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde gerçekleşeceğini açıkladı. İnternetten canlı yayın aracılığıyla izlenebilecek bu etkinlikte neler tanıtılacağı ise açıklanmadı.

Steam'de 2 bin TL'ye satılan oyunlar Epic Games'te ücretsiz oldu!

Ubisoft'un efsane Assassin's Creed serisinin yeni oyunu olacak Assassin's Creed Codename Red için yeni bilgiler paylaşması bekleniyor. İddialara göre Feodal Japonya döneminde geçecek söz konusu bu yapım, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte şirketin Star Wars Outlaws oyunu için de açıklamalar yapacağı söyleniyor. Firma, GTA benzeri açık dünyalı bu uzay oyunu için Haziran 2023'te gerçekleşen Xbox Games Showcase etkinliğinde bir oynanış videosu paylaşmıştı. Son olarak Ubisoft'un The Division Resurgence ve Rainbow Six Mobile için de yeni bilgiler paylaşması bekleniyor.

Apple'ın WWDC 2024 etkinliği ile aynı güne denk geliyor

Apple, her sene gerçekleştirdiği WWDC etkinliğini bu sene 10 Haziran'da başlatacak ve 14 Haziran'a kadar sürecek. Teknoloji devinin iOS 18 de dahil olmak üzere yeni işletim sistemlerini duyurması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ubisoft Forward 2024 etkinliğinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.