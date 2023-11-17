Ubisoft, Assassin's Creed Mirage oyuncularını dinledi: O özellik geliyor!

Ubisoft'un Assassin's Creed Mirage hayranları için heyecan verici bir haberi var; oyun Aralık ayında önemli bir ücretsiz güncelleme alacak. Güncelleme, merakla beklenen New Game Plus modunu sunacak ve oyunculara oyunun sürükleyici dünyasını deneyimlemek için yeni ve zorlu bir yol sağlayacak.

Assassin's Creed Mirage'a New Game Plus'ın yanı sıra Permadeath modu da geliyor

New Game Plus'a ek olarak Ubisoft, daha da yoğun ve affetmeyen bir oyun deneyimi arayan 'uzman suikastçılara' hitap eden isteğe bağlı bir permadeath modu ekliyor. Permadeath modu, bir kere öldüğünüz zaman bile en baştan başlamanızı sağlayan zorlu bir mod.

We hear you: New Game + mode for Assassin's Creed Mirage will be available in a free update this December. And for the expert Assassins, along with NG+ will come an optional permadeath mode also available across all difficulties! More details to come soon. pic.twitter.com/Uwq23pK8mY — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 15, 2023

Duyuru Ubisoft'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı: "Sizi duyuyoruz: Assassin's Creed Mirage için New Game+ modu bu Aralık ayında ücretsiz bir güncelleme ile sunulacak. ve uzman Suikastçılar için NG+ ile birlikte tüm zorluklarda kullanılabilen isteğe bağlı bir permadeath modu da gelecek! Daha fazla ayrıntı yakında gelecek."

Bu haberin Assassin's Creed topluluğunu heyecanlandıracağı ve hem yeni gelenler hem de deneyimli oyuncular için oyuna yeni bir bakış açısı sunacağı aşikar.

Ekim ayında piyasaya sürülen Assassin's Creed Mirage, PS5 ve Xbox Series X|S nesli için çıkış döneminde Ubisoft'un en çok satan oyunu oldu. Başarısına rağmen, Ubisoft daha önce oyun için ek DLC planlarının olmadığını belirtmişti. Ancak, yaklaşan ücretsiz güncellemenin duyurulması, Ubisoft'un ilk sürümden sonra bile oyuncu deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

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Ubisoft Assassin's Creed Mirage için ek hikaye içeriği planlamadığını açıklasa da, oyun topluluğu planların değişebileceğinin farkında. Square Enix gibi diğer stüdyolar başlangıçta DLC planlarını reddetmiş ancak daha sonra genişleme paketlerinin duyurulmasıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Final Fantasy XVI örneğinde, Square Enix hiçbir DLC planlanmadığını belirtirken iki genişleme paketi açıklayarak oyun endüstrisinin öngörülemeyen doğasını gözler önüne serdi.

Dolayısıyla gelecekte Assassin's Creed Mirage için bir ek hikaye görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.