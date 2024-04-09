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Twitter (X) Geçiş Anahtarı Özelliği Dünya Genelinde Kullanıma Sunuldu

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Popüler sosyal medya platformu Twitter veya yeni adıyla X, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Son olarak platformun iOS uygulamasına eklenen ve uzun bir süredir yalnızca ABD'de kullanılabilen Geçiş Anahtarı özelliği, dünya genelinde kullanıma sunuldu. Peki bu yenilik ne işe yarıyor? İşte ayrıntılar…

X (Twitter) Geçiş Anahtarı özelliği ne işe yarıyor?

Kısa süre önce yayınlanan güncelleme ile tüm X (Twitter) kullanıcılarına sunulan Geçiş Anahtarı özelliği, kullanıcıların hesap şifresini kullanmak yerine biyometrik doğrulama ile oturum açmasına olanak tanıyor. Buna göre Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapılabilir.

Bilmeyenler için Geçiş Anahtarı, phishing veya sosyal mühendisliğe karşı daha güvenli bir giriş yöntemi olarak biliniyor. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından kullanılması tavsiye ediliyor. Peki bu özelliği nasıl aktif edersiniz? Adım adım anlatalım.

X (Twitter), bot ve spam hesaplara tekmeyi vuracak!

X (Twitter) için Geçiş Anahtarı özelliğini aktif edebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: X (Twitter) uygulamasını açın.

2. Adım: Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun.

3. Adım: Açılan dikey menüden Ayarlar ve Destek >Ayarlar ve gizlilik butonuna dokunun.

4. Adım: Güvenlik ve hesap erişimi >Güvenlik yolunu takip edin.

5. Adım: "Ek şifre koruması" başlığı altındaki "Geçiş Anahtarı" seçeneğini aktif hale getirin.

6. Adım: Hesap şifrenizi girerek doğrulama işlemini yapın.

7. Adım: Geçiş Anahtarı için bir doğrulama zinciri uygulaması seçin.

8. Adım: İşte bu kadar!

Geçiş Anahtarı özelliğinin Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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