Twitter, sahte hesapları kapatacak yeni özellik üzerinde çalışıyor

Elon Musk, Twitter'ı satın alma döneminde sahte hesapların kapatılması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıyordu. Fakat son açıklamalarıyla ünlü iş insanı, Twitter kullanıcı sayısını artırmak için askıya alınmış hesapların taciz ve şiddet gibi suçlar işlemedikleri sürece yeniden açmaya başladıklarını duyurdu. Bugün Twitter hakkında paylaşımlar yapan bir sosyal medya analisti, platformun Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Elon Musk'ın Twitter istekleri, Kimlik Doğrulama Sistemi ile çakışıyor

Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önce platformda çok fazla sahte ve açılmış fakat aktif olmayan hesap olduğunu açıklamıştı. Hatta bu nedenle de Twitter'ı satın alma sürecini de bir süre durdurdu.

Twitter is working on showing you whether an account is ID verified pic.twitter.com/t8Qo5uT0B9 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 1, 2023

Ünlü iş insanı, Twitter 'ı özgür ve dijital bir ülke yapma hayalini gerçekleştirmek için Kimlik Doğrulama Sistemi gelmesi gerektiğini açıklamıştı. Fakat kısa süre içinde Şubat itibariyle askıya alınan hesapları açmaya başladıklarını belirtti. Ayrıca hesabı askıya alınan bir kullanıcı, buna itiraz da edebilecek.

Twitter Blue aboneliği Türkiye'de gözüktü!

Elon Musk, aslında bunu yaparak şu anda platformun kullanıcı sayısını artırıyor. Ama eğer Kimlik Doğrulama Sistemi gelirse sosyal medya platformu büyük oranda kullanıcı kaybedecek. Birtakım sosyal medya analistleri, Elon Musk'ın bunu yaparak platformu tamamen sahte hesaplardan temizleyeceğini düşünüyor.

Öte yandan Twitter için Kimlik Doğrulama Sistemi, kullanıcıların gerçekte kim olup olmadığı yönünde büyük yarar sağlayacak. Fakat ünlü hayran hesapları ya da konsept hesaplar için ne olacağı şimdilik belli değil. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong'un da paylaştığı görselde göründüğü gibi "Bu hesabın kimlik doğrulaması yapılmıştır." diye uyarı eklenecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter için Kimlik Doğrulama özelliği sahte hesapların temizlenmesi için yeterli olacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.