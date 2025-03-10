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Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

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Milyonlarca kullanıcısı olan X platformuna gündüz saatlerinden bu yana dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." dedi.

Sosyal medya platformu X'e saatlerdir erişim sıkıntısı yaşanıyor.

X'TE SAATLERDİR ERİŞİM SIKINTISI VAR

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X çöktü. Platforma saatlerdir erişim sağlanamazken, sorunun küresel çapta yaşandığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin X'ten resmi bir açıklama gelmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi: "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarım.bayrak07:

İnşallah sonsuza dek hiç gelmez

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Haber Yorumlarımehmet arif inci:

Elon Musk diğer platformlar çökünce x e bişey olmaz diyordu oda çöktü :)

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Haber YorumlarıEdebiyat Defterim:

Yıl olmuş 2025 Twitter yazıyorsunuz sonra reklam gibi x yazıyorsunuz yazıklar olsun

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Haber YorumlarıSelimk:

harika, sosyal medyasız hayat daha güzeldi

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

inşallah başındaki pederas ta çöker

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ak belalar her yerde

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