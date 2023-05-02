TUSAŞ'ın yerli uçağı HÜRJET'in başmühendisi: Rakiplerimizin katbekat üstünde

TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in başmühendisi Nuri Arda Güngör, rakiplerinin katbekat üstünde olduğunu belirtti. HÜRJET'in testlerinde performansının iyi olduğunu söyleyen Güngör, uçağın esnek ve modifiye edilebilir olduğunu da vurguladı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) geliştirdiği yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in başmühendisi Nuri Arda Güngör, "HÜRJET'in testlerinde de görüyoruz ki performansı iyi görünüyor. Diğer rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak. Şu an bile onu datalardan görüyoruz" dedi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 25 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 26 dakika havada kalarak uçuşunu emniyetli bir şekilde tamamlayan HÜRJET, dünkü 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda sergilendi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, programda yaptığı açıklamada, HÜRJET'in 2025 yılında teslim edileceğini söyledi. HÜRJET'in başmühendisi Nuri Arda Güngör de uçakla ilgili DHA'ya açıklama yaptı.

"HÜRJET'in güç dağıtım üniteleri, merkezi kontrol bilgisayarları var. O yüzden biz bu uçağa herhangi bir yerden bağlanıp, bir kusuru varsa tespit edip; yeri geliyor yurt dışından güncelleme yapılmasını sağlayabilir hale getirdik. O yüzden şu an kompakt, hızlı ve yeni teknoloji ile donanmış bir uçak. Bu teknolojiler Kaan'a da ön ayak oluyor tabii. Aynı zamanda şirkette de bu teknolojiler konusunda yeni bir ekol oluşturuyor. HÜRJET'in testlerinde de görüyoruz ki performansı iyi görünüyor. Diğer rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak. Şu an bile onu datalardan görüyoruz. O yüzden HÜRJET onların kat kat üstünde. Bununla beraber, esnek ve modifiye edilebilir bir uçak."