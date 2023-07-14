TUSAŞ, HÜRKUŞ'u 3 Ülkeye İhraç Ediyor

TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Nijerya, Libya ve Çad hava kuvvetlerine ihraç ediliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ yerli ve milli eğitim uçağı teslimatlarına devam ediyor. TUSAŞ tarafından Türk mühendisliğinin sonucu olarak üretilen yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ dünya ülkelerine ihraç edilmeye, diğer ülkelerin hava sahalarında boy göstermeye devam ediyor. TUSAŞ tarafından üretilen çok maksatlı yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ 3 farklı ülkeye ihraç ediliyor. İşte detaylar…

HÜRKUŞ Nijerya, Libya ve Çad hava kuvvetlerinin göz bebeği oldu!

TUSAŞ tarafından üretilen hafif taarruz ve eğitim uçağı HÜRKUŞ teslimatları devam ediyor. Türkiye için ilk etapta 40 ardında 14 adet ek sipariş ile toplamda 54 adet teslimat gerçekleştirilmesi beklenen yerli eğitim ve savaş uçağı HÜRKUŞ 3 ayrı ülkeden de sipariş aldı.

Teslimatlarımızı hızla sürdürüyoruz. ???? 3 adet HÜRKUŞ, 2 adet ANKA'yı Çad Hava Kuvvetlerine teslim ettik. ???? ???? pic.twitter.com/1Aov2SBchL — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) July 14, 2023

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, HÜRKUŞ teslimatlarına devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çad Hava Kuvvetlerine 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA uçağı teslim edildi. Düzenlenen törenle teslimatları yapılan uçaklar TUSAŞ'ın resmi Twitter hesabında da boy gösterdi.

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HÜRKUŞ teknik özellikleri

Teknik özellikler

Uzunluk: 11,17 m

Gövde uzunluğu: 10,8 m

Yükseklik: 3,70 m

Gövde yüksekliği: 2,16 m

Gövde Genişliği: 1,01 m

Kanat açıklığı: 10,91 m

Kanat alanı: 16,76 m2

Motor gücü

Motor: 1x PT6A-68T Pratt&Whitney Kanada üretimi turboprop uçak motoru

Motor gücü: 1.600 hp

Fakat ABD ve Kanada ambargoları nedeniyle, 1.400 hp güç üreten TUSAŞ yapımı TEI TS1400 motorunun kullanılması planlanıyor.

Performans

Azami hız: 310 KCAS (574 km/sa)

Azami seyir irtifası: 34 bin 700 ft (10 bin 577 m)

Azami havada kalış süresi: 15 bin ft irtifada 4 saat 15 dakika

Azami tırmanma hızı: 4 bin 370 ft/dk (22 m/s)

Azami menzil: 798 deniz mili (1.478 km)

Kalkış mesafesi: 1.605 ft (489 m)

İniş mesafesi: 1.945 ft (593 m)

Perdövites hızı: 77 KCAS (143 km/sa)

G limitleri: -3,5/+7g

Silah sistemleri

MK-81 ve MK-82 ile türevleri,

Yerli HGK-3, KGK-82, UMTAS, Cirit

12.7 ve 20 mm top sistemleri

2.75 inç roketler

Lazer güdümlü mühimmatlar

Eğitim bombaları (BDU33 ve MK106)

Harici yakıt tankları

Diğer sistemler

Gece görüş,

Dijital kripto haberleşme,

Yeni nesil Aviyonik sistemler,

Zırhlı yapı ve koruma sistemleri

Termal görüntüleme ve Nişangah