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Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde Balıkesir milletvekilleri öğrencilerle buluştu

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Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde Balıkesir milletvekilleri öğrencilerle buluştu
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Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki ÜNİAK Balıkesir'in düzenlediği Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde Balıkesir milletvekilleri öğrencilerle bir araya geldi. Zirvede milletvekilleri Türkiye'nin gelecek hedefleri ve gençlerin bu hedeflerdeki rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu (ÜNİAK Balıkesir ) tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde, Balıkesir milletvekilleri İsmail OK, Dr. Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan öğrencilerle bir araya geldi.

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirilen zirveye; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Vekili Soner Şahin, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmaları, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve ÜNİAK Başkanı Yusuf Dağ tarafından gerçekleştirildi. Zirvede öğrencilerle bir araya gelen Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Dr. Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Türkiye'nin gelecek hedefleri ve gençlerin bu hedeflerin gerçekleştirilmesindeki rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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