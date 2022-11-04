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Türkiye Rahat Nefes Aldı: "Çin Roketi Okyanusa Düştü"

Teknoloji Haberleri

Türkiye Rahat Nefes Aldı: 'Çin Roketi Okyanusa Düştü'

ABD Uzay Komutanlığı'na göre Çin'e ait 23 tonluk Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu'na kontrolsüz düşüş gerçekleştirdi.

ABD Uzay Komutanlığı'na göre Çin'e ait 23 tonluk Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu'na kontrolsüz düşüş gerçekleştirdi.

ABD Uzay Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan 31 Ekim'de fırlatılan 23 ton ağırlığında ve 10 katlı bina yüksekliğindeki dev Long March 5B roketinin Dünya'ya döndüğü belirtildi.

TSİ 13.01'de atmosfere girdiği ifade edilen roketin Pasifik Okyanusu'na düştüğü aktarıldı.

ÇİN SESSİZ

Çin makamlarından ise henüz açıklama gelmedi.

Çin Uzay İstasyonu'nun (CSS) Tianhe modülünü yörüngeye göndermek üzere fırlatılan Long March 5B roketinin kontrolden çıktığı ve planlanan güvenli alanın dışına düşebileceği kamuoyuna yansımıştı.

Roketin büyük parçalarının aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere isabet edebileceği ihtimali, uluslararası kamuoyunda endişeye neden olmuştu.

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Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Pasifik Okyanusu Teknoloji Haberler

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