Türkiye'nin şarj haritası BMW mobil uygulaması!
Teknoloji Haberleri
BMW Türkiye mobil uygulaması ile Türkiye'de son dönemde oldukça yaygınlaşan elektrikli araç şarj istasyonlarının nerede olduğuna baktık.
Geçtiğimiz yıllarda yurt dışında gördüğümüz birçok yenilik ülkemize de geliyor. Buna internetten BMW almak da dahil. Elektrikli araçların Türkiye'de yayılması ile şarj istasyonlarının sayısı da yükseldi. Peki bu istasyonlar nerede ve nasıl kontrol edilebilir? BMW Türkiye mobil uygulamasının özelliklerine yakından baktık.
Türkiye'nin şarj haritası bu uygulamada!
BMW Türkiye mobil uygulamasını indirmek için buraya tıklayın
BMW Türkiye mobil uygulamasını kullanmak için BMW otomobil sahibi olmanız gerekmiyor. Hatta uygulamaya üye olmadan da birçok kullanışlı özellikten yararlanabiliyorsunuz. BMW Türkiye uygulaması ilk kez kullanıcılara 360 kullanım özellikleri sunarak, hem BMW satın almayı düşünen kullanıcılara hem de BMW sürücülerine hitap eden pek çok kullanışlı işlevi barındırıyor.
Uygulamanın ilk sürümünde yer alan özellikleri aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz. Uygulamanın ilerleyen sürümlerinde BMW'ni Bul ve BMW Prime gibi önemli güncelleştirmeler de yer alacak.
BMW Türkiye uygulaması özellikleri:
BMW Şarj İstasyonu Haritası
Güncel Fiyat Listesi
Modeller ve Foto/Video Galeri
Teklif Talebi
Test Sürüşü Talebi
Ayın Özel Teklifleri
Öne Çıkan Joy Blog Yazıları
Size En Yakın Yetkili Servis
7/24 Acil Yol Yardım Hattı
İletişim Formu
Yetkili Satıcı & Yetkili Servis Bulucu ve Yol Tarifi
Uygulama Üyelerine Özel İşlevler
Uygulamayı Misafir Kullanıcı Olarak Kullanabilme
Kişiye Özel Bildirimler
BMW Türkiye mobil uygulaması ile Türkiye'nin önde gelen 4 şarj istasyon ağı üzerindeki tüm istasyonların güncel durum bilgisini anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Müsaitlik bilgisi, çalışma saatleri, adres, ödeme koşulları, DC/AC bilgisi ve yakında sunulan hizmetlere ilişkin detaylar seçtiğiniz istasyona göre görüntüleniyor.
Harita üzerinde gidilecek destinasyon için rotanızın belirlenmesi ve tercih edilen şarj istasyonun rotaya eklenmesi sayesinde yeni oluşturulan rotanın ilgili navigasyon uygulamasına (Apple Haritalar, Google Haritalar, Yandex Haritalar vb.) aktarılması da oldukça kolay.