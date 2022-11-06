Türkiye'nin şarj haritası BMW mobil uygulaması!

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışında gördüğümüz birçok yenilik ülkemize de geliyor. Buna internetten BMW almak da dahil. Elektrikli araçların Türkiye'de yayılması ile şarj istasyonlarının sayısı da yükseldi. Peki bu istasyonlar nerede ve nasıl kontrol edilebilir? BMW Türkiye mobil uygulamasının özelliklerine yakından baktık.

Türkiye'nin şarj haritası bu uygulamada!

BMW Türkiye mobil uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

BMW Türkiye mobil uygulamasını kullanmak için BMW otomobil sahibi olmanız gerekmiyor. Hatta uygulamaya üye olmadan da birçok kullanışlı özellikten yararlanabiliyorsunuz. BMW Türkiye uygulaması ilk kez kullanıcılara 360 kullanım özellikleri sunarak, hem BMW satın almayı düşünen kullanıcılara hem de BMW sürücülerine hitap eden pek çok kullanışlı işlevi barındırıyor.

Uygulamanın ilk sürümünde yer alan özellikleri aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz. Uygulamanın ilerleyen sürümlerinde BMW'ni Bul ve BMW Prime gibi önemli güncelleştirmeler de yer alacak.

BMW Türkiye uygulaması özellikleri:

BMW Şarj İstasyonu Haritası

Güncel Fiyat Listesi

Modeller ve Foto/Video Galeri

Teklif Talebi

Test Sürüşü Talebi

Ayın Özel Teklifleri

Öne Çıkan Joy Blog Yazıları

Size En Yakın Yetkili Servis

7/24 Acil Yol Yardım Hattı

İletişim Formu

Yetkili Satıcı & Yetkili Servis Bulucu ve Yol Tarifi

Uygulama Üyelerine Özel İşlevler

Uygulamayı Misafir Kullanıcı Olarak Kullanabilme

Kişiye Özel Bildirimler

BMW Türkiye mobil uygulaması ile Türkiye'nin önde gelen 4 şarj istasyon ağı üzerindeki tüm istasyonların güncel durum bilgisini anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Müsaitlik bilgisi, çalışma saatleri, adres, ödeme koşulları, DC/AC bilgisi ve yakında sunulan hizmetlere ilişkin detaylar seçtiğiniz istasyona göre görüntüleniyor.

Harita üzerinde gidilecek destinasyon için rotanızın belirlenmesi ve tercih edilen şarj istasyonun rotaya eklenmesi sayesinde yeni oluşturulan rotanın ilgili navigasyon uygulamasına (Apple Haritalar, Google Haritalar, Yandex Haritalar vb.) aktarılması da oldukça kolay.