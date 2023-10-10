Türkiye'nin İlk Oyun İçi Reklamcılık Şirketi Portuma Lansmanını Gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi Portuma, oyun, oyun içi reklam ve oyun içi ekonomiden oluşan ekosistemini tanıttı. Lansman, Dedeman İstanbul Hotel'de 500'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte oyun sektörünün geleceği, reklamın geleceği ve blockchain teknolojisi gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi olan Portuma, oyun, oyun içi reklam ve oyun içi ekonomiden oluşan ekosistemini tanıttı. Lansman 5 Ekim tarihinde, Dedeman İstanbul Hotel'de 500'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Oyun, reklam ve blockchain dünyasından pek çok ismin katıldığı etkinliğin sunuculuğunu Ece Üner üstlendi.

Türkiye'nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi Portuma, lansmanını gerçekleştirdi!

Serdar Kuzuloğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte "Oyun Sektörünün Geleceği: Yenilikçi Gelir Kaynakları ve Stratejik Düşünme" isimli panelin moderatörlüğünü egirişim kurucusu Hilmi Öğütcü üstlenirken panelistler Happy Crab Game Studio kurucusu Havva Nur Solhan ve Axell Studio oyun direktörü Faruk Özşahin oldu.

Oyun şirketlerinin Portuma'ya entegre olma süreçlerinin ve avantajlarının konuşulduğu panelden sonra reklam alt yapı sağlayıcıları söyleşi gerçekleştirmek üzere sahneye davet edildi. Adbreak yönetici ortağı Süleyman Karadeniz, Adsyield kurucu ve direktörü Oğuzhan Çakır, Admatic operasyon direktörü Cenk Türkoğlu "Reklam Sağlayıcılarının Perspektifinden Reklamın Geleceği ve Verinin Yorumu" isimli panelde bir araya geldi.

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Etkinlik, reklamverenlerin panelleriyle devam etti. 'Markaların Oyun İçi Dünyaya Entegrasyonu ve Yeni Mecra Arayışları" isimli panelde Havas İstanbul CEO'su Cüneyt Devrim ve Dijital Rönesans kurucusu Filiz Dağ yer aldı. Panelistler markaların yeni mecra arayışlarına değinerek, uzun yıllardır blockchain sektörünü takip ettiklerinden bahsetti.

'Teknoloji, Oyunlar ve Reklam: Akademik Perspektifler" isimli panelin panelistleri; Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve Bug Lab kurucusu Prof. Dr. Güven Çatak, Trakya Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir ve Game Factory Kurucusu Murat Kahraman olurken, panelin moderatörlüğünü ise Türk Oyun Derneği Başkanı Tansu Kendirli üstlendi.

Lansmanın son paneli olan "Geleceğin Dünyası; Web3 Oyunları ve Blockchain Teknolojisi"

isimli söyleşide Gate.io Operasyon Direktörü Kutluhan Akçın, Yula Labs CEO'su Yasemin Güleçyüz, Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan ve PlayStation/Axell Studio Senior Game Developer'ı Ataberk Ateş yer aldı.

Portuma'nın kurucusu Ozan Emrah Ünal, etkinlikte gerçekleştirdiği sunumda oyun içi reklam sektörünün pazar büyüklüğünden bahsetti ve hedeflerini paylaştı. Ünal, 2024 sonuna kadar oyun içi reklam pazarında yüzde 5'lik bir pay elde etmeyi amaçladığını belirtirken, Türkiye'den bir teknoloji lideri yaratma hedefini vurguladı.

Lansman, eğlenceli deneyim alanlarıyla da ilgi çekti. Fuaye alanında konumlandırılan formula aracı, katılımcıların VR gözlüğü takarak yarış deneyimi yaşamasına ve oyun içi reklam alanlarını keşfetmesine imkan tanıdı.

"Yarını Anlamak, Yarına Hazır Olmak" başlıklı konuşmasıyla bütün salonun dikkatini çeken Emin Çapa, kapanışa da ev sahipliği yaptı. Portuma Lansmanı hakkında konuşan Ozan Emrah Ünal, "Bu lansman etkinliği, uzun süredir emek verdiğimiz teknolojimizi paylaşma fırsatı sağladı. Katılımcılarımıza bu büyük günü bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz," dedi.