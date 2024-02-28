Türkiye'nin ilk muharip gemisi TF-2000'in özellikleri ortaya çıktı
Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına başlatılan MİLGEM projesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. TF-2000'in özellikleri ve detayları açıklandı. Geminin boyutları, deplasman kapasitesi, hızı ve savunma sistemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına başlatılan MİLGEM projesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin uzun zamandır envanteri katmak istediği hava savunma muhribi/destoreyeri olacak TF-2000'inin özellikleri ortaya çıktı. İşte TF-2000 özellikleri ve detayları…
Türkiye'nin ilk muharip gemisi TF-2000'in özellikleri ortaya çıktı!
MİLGEM projesi kapsamında üretilen fırkateyn ve korvetlerin ardından 3. sırada TF-2000 geliyor. Geminin tasarım süreci ve yol haritası Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi tarafından hazırlandı. Hazırlanan proje Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na ziyareti esnasında sunuldu. Projeyle ilgili bilgiler alan Oramiral Tatlıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi ekibinin anları Twitter'da paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda TF-2000'in tasarımı ilk kez gösterilirken geminin özellikleri de paylaşıldı. Buna göre TF-2000 149 metre boyunda ve 21.3 metre genişliğinde olacak. 8 bin 300 tonluk deplasman kapasitesine sahip olan TF-2000 26+ kts hıza sahip olacak.
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Bunun yanında TF-2000 lazer ikaz sistemi, E/O dayrektör, elektronik harp sistemi, ÇAFRAD, LPI/Seyir radarı, GM yakın hava savunma sistemi, MİDLAS Dikey Atım Sistemi, X-Band uydu muharebe, ADVENT savaş yönetim sistemi, 25 mm STOP, GÖKDENİZ yakın hava savunma silah sistemi (CIWS) ve düşük frekanslı aktif sonar sistemine de sahip olacak.
TF-2000 özellikleri
Boyutlar:
Tam Boy: 149 metre
Genişlik: 21.3 metre
Su Çekimi: 5.75 metre
Performans:
Deplasman: 8.300 ton
Hız: 26+ knots
Ana Tahrik Sistemi:
CODOG (2 x Gaz Türbini, 2 x Akışkan Türbini)
Savunma ve Harp Sistemleri:
Lazer İkaz Sistemi
Elektro-Optik Dayrektör
Elektronik Harp Sistemi
ÇAFRAD (Çok Amaçlı Fazlı Dizin Radar)
LPI/Seyir Radarı
GM'li Yakın Hava Savunma Sistemi
MİDLAS Dikey Atım Sistemi
X-Band Uydu Muharebe
ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
25mm STOP (Stabilize Top Platformu)
GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (CIWS – Close-In Weapon System)
Düşük Frekanslı Aktif Sonar
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