Türkiye'nin İlk İnsansız Deniz Aracı ULAQ'ın Seyir Simülatörü Tamamlandı

METEKSAN Savunma ve ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ'ın seyir simülatörü tamamlandı. Bu simülatörle ziyaretçiler, ilk kez bir insansız deniz aracını kullanma deneyimini elde edecek. Uzak kaptan kursiyerleri, ULAQ simülatöründe eğitim alabilecek ve farklı koşullarda hareket alternatiflerine hakim olabilecek. ULAQ simülatörü, IDEF 2023 Fuarı'nda sergilenecek.

METEKSAN Savunma ve ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk İnsansız Deniz Aracı (İDA) ailesi olan ULAQ'ın, seyir simülatörünün geliştirilmesi tamamlandı. IDEF 2023 Fuarı'nda Meteksan Savunma standında yer alacak bu simülatörle ziyaretçiler, ilk kez bir insansız deniz aracını kullanma deneyimini elde edecek.

ULAQ teknelerinin otonom hareket ve sürü çalışmalarında faydalanılan seyir simülatörü uzak kaptan eğitimlerinde de kullanılmak üzere yeniden yapılandırıldı. Uzak kaptan kursiyerleri, teorik bilgilendirme aşaması sonrasında, sahada fiili seyirlere çıkmadan, sanal ortamda hazırlanmış farklı parkurlarda, gerçek tekne kontrol araçlarını kullanarak ULAQ simülatöründe eğitim alabilecek. Hazırlanan eğitim parkurları içerisinde, limandan ayrılma ya da liman geri gelme senaryoları ile açık deniz seyirlerine de yer verildi. İnsanlı tekneler ile birlikte, trafik içerisinde seyir imkanı da ULAQ simülatörü kapsamında sunuluyor.

ULAQ simülatörünü kullanan kişiler, sanal ortamda aldıkları eğitim ile otonom tekne idare edebilme tecrübesine sahip olurken, trafik içerisinde tekne yönetimi konusunda da tecrübelenecek ve ileride ULAQ sürülerini tek elden idare edebilme yetkinliğine ulaşacak. ULAQ simülatörü deneyimini yaşamak isteyen ziyaretçiler, 25-28 Temmuz tarihleri arasındaki IDEF 2023 Fuarı'nda, 7'nci salonda bulunan 722A numaralı Meteksan Savunma standını ziyaret edebilecek.