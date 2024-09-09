Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin tasarladığı rokete 'Zıpkın' adını verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da bir araya geldiği öğrencilerin tasarladığı rokete "Zıpkın" adını koydu.

Gezeravcı, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu, İncirlik Anadolu Lisesi ve İstiklal İlkokulu'nu ziyaret etti.

Adana Çukurova Bilim Sanat Merkezi öğrencileriyle de bir araya gelen Gezeravcı, gençlerin tasarladığı roketi inceledi.

Gezeravcı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 9-16 Eylül'de Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek "yüksek irtifa" yarışmalarına katılacak rokete Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk görev yaptığı filonun ismi olan "Zıpkın" adını verdi.

İmza attığı roketin üstüne "Zıpkın'a emniyetli uçuşlar" yazan milli astronot Gezeravcı, öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezeravcı, ziyaretlerin ardından gazetecilere, öğrencilerin Türkiye'nin uzay misyonunun içeriğine ilişkin sorularını cevapladığını söyledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST için yoğun hazırlık sürecinin yürütüldüğünü belirten Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Devletimizin güçlü iradesinin yansıdığı uzay alanındaki başarının mutluluğunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarından biriyim. Aynı zamanda göreve seçilmiş olmanın mutluluğunu, devletin yetiştirdiği öğrenci olarak bugünlere erişmemizin sevincini paylaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz."