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Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Bilim ve Uzay Meraklılarıyla Buluştu

Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Bilim ve Uzay Meraklılarıyla Buluştu
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Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli'de düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde öğrencilere uzay yolculuğu ve bilimsel deneylerle ilgili sunum yaptı. Uzay çalışmalarının Türkiye'nin geleceğindeki rolüne vurgu yaptı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli'de bilim ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

Bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak, geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirerek ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Astronot Atasever, etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu.

Uzay yolculuğundan bahseden Atasever, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneylere ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin uzay geleceğini hayal ettikçe uzay çalışmalarının ülkeye katacağı ve oluşturabileceği fırsatları düşündükçe vazgeçmek yerine şevkle çalıştığını belirten Atasever, şunları kaydetti:

"Uzay çalışmalarını şemsiye olarak kullanıp yapay zeka, robotik ve kompleks üretim sistemleri üzerine önemli tecrübeler elde edip bu çerçevede uzay özel sektörümüzü kuvvetlendirip yüksek nitelikli istihdam sağlayan, yüksek katma değer üreten ekosistemi inşa edebiliriz. Bu da Türkiye'nin daha müreffeh geleceğe ulaşmasında çok önemli rol oynuyor. Bu düşünce beni o zorluklar karşısında diri tuttu diyebiliriz."

Atasever, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Teknoloji
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