Türkiye'nin en ucuzu Hyundai i10 yenilendi!

Yeni Hyundai i10, makyaj operasyonundan sonra hem içeride hem de dışarıda çeşitli kaç tasarım güncellemeleri ile karşımıza çıkıyor

Hyundai, Avrupa ve Türkiye pazarında önemli satış rakamlarına ulaşan i10 modelini yeniledi. Yenilenen tasarımının yanı sıra farklı renk seçeneklerine kavuşan i10, teknolojik anlamda da önemli özelliklere kavuşmuş durumda. Hyundai i10, yenilenen tasarımı ve teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını artırma hedefinde.

Hyundai i10 yeni tasarım ve teknolojilere kavuştu

Yeni i10, makyaj operasyonundan sonra hem içeride hem de dışarıda çeşitli kaç tasarım güncellemeleri ile karşımıza çıkıyor. Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir LED stoplarla geliyor. Stop lambalarının LED grafiklerinin yatay bagaj kapağı çizgisi ile 'H' harfini oluşturması ile hoş bir detay olarak dikkatimizi çekti. Makyajlanan model ayrıca; yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip.

Hyundai, bazı pazarlarda N Line versiyonunu da sunuyor. Hyundai i10 N Line, daha fazla sportiflik isteyen müşteriler için farklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. i10 N Line, sportif difüzöre sahip tamponlar, marşpiyelerin yanı sıra iç mekandaki kırmızı dokunuşlarla karakterini yansıtıyor. İkisi yeni toplam dokuz gövde rengiyle satışa sunulacak olan i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri "Lumen Grey" ve mavi-mor karışımı "Meta Blue" gibi özel renkleri ile dikkat çekiyor.

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Otomobilin iç mekanındaysa mavi renkli ambiyans aydınlatmaları dikkati çeken ilk yenilik olarak öne çıkıyor. Yeni bir eklenti olan bu pakette dikey mor çizgilere sahip ekose kumaş koltukların yanı sıra ve havalandırma deliklerinde de mor renkli detaylar bulunuyor.

Hyundai i10 görsel değişikliklerin yanı sıra teknolojik özellikleri ile de dikkat çekmeye hazırlanıyor. i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, önde ve arkada USB tip-C bağlantılar, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve pazarlara bağlı olarak sunulan Over The Air (OTA) harita güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

Hyundai i10 ayrıca 8 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranı, Sesli Video Navigasyon (AVN), kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en son Bluelink® telematik güncellemelerini de artık içerisinde barındırıyor.

Yenilenen modelde artık daha fazla güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımları da standart olarak sunuluyor. Yenilenen modelde, Önden Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı ve Arka Yolcu Uyarısı gibi sistemler sunuluyor.

Hyundai i10, Şubat ayında 359 bin TL'lik giriş fiyatı ile Türkiye'de satışa sunuluyordu. Modelin en ucuz otomatik vitesli fiyatı ise 381 bin TL'den alıcı buluyordu. Yapılan makyaj operasyonunun ardından Hyundai, Mart ayı listesini henüz paylaşmadı. Yeni liste ile birlikte aracın fiyatında bir miktar zam görebiliriz.

Yenilenen tasarımı ve teknolojileri ile Hyundai i10, A segmentindeki iddiasını devam ettirecek gibi görünüyor. Peki siz yeni Hyundai i10 ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında biziml paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyeebilirsiniz.

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