Haberler

Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia

Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de sabaha karşı milyonlarca insanın telefonuna gelen ve 1100 km uzaklıktaki İsrail'de 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına işaret eden bildirim büyük panik yarattı. İsrail'in bugün deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülürken, bunun ileride başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği iddia ediliyor.

  • Türkiye'deki cep telefonlarına İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dair yanlış bir bildirim gönderildi.
  • Bildirim, gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden Türkiye'deki kullanıcılara ulaştı ve yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etti.
  • İddiaya göre, İsrail'in deprem ağı uygulamasının uyarı sistemine uzaktan müdahale edilmiş olabileceği ve sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Türkiye'de milyonlarca cep telefonuna aynı anda gönderilen ve geniş çaplı paniğe neden olan deprem bildirimiyle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Kullanıcıların gece saatlerinde aldığı uyarıda, Türkiye için değil İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği bilgisi yer aldı.

YANLIŞ KONUM UYARISI PANİĞE YOL AÇTI

Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden iletilen bildirimin Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etmesi, teknik bir hata mı yoksa farklı bir durum mu olduğu tartışmasını beraberinde getirdi.

Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirimle ilgili bomba iddia

"UZAKTAN MÜDAHALE" İDDİASI GÜNDEMDE

Olayla ilgili ortaya atılan iddiaya göre, İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülüyor. Bu senaryoya göre sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen süreçte başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği iddia ediliyor.

Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirimle ilgili bomba iddia

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz kapsamlı bir teknik değerlendirme yapılmadı. Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin siber güvenlik altyapısının hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, sistemin dış müdahaleye açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde kahreden sonuç
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

Çay evinde saldırı: İçeri girer girmez defalarca bıçakladı
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Ademola Lookman yine attı, Atletico Madrid 90'da yıkıldı

90. dakikada hazin son
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...