Türkiye'de erişime engellenen oyun platformu Roblox'tan açıklama var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ağustos ayında, çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox oyununa erişime engellenmişti. Oyun platformu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ YASA VE DÜZENLEMELERE SAYGI GÖSTERİYORUZ"

Aradan geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından Roblox tarafından Türkiye yasağı ile ilgili açıklama geldi. Roblox tarafından yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi; "2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

İş birliği ve etkileşim yoluyla, Roblox'un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

"KÜRESEL TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİRMEYE KARARLIYIZ"

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle iş birliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."