Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcıları Belli Oldu

Dünya genelinde internet hızını ölçmek için kullanılan en güvenilir platformlardan Speedtest, Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcılarını belirledi. TurkNet en yüksek indirme hızını sunarken, Turkcell en iyi mobil internet sağlayıcısı oldu.

Dünya genelinde internet hızını ölçmek için kullanılan en güvenilir platformlardan Speedtest, toplanan veriler neticesinde 2023 yılının ikinci çeyreği raporunu paylaştı. Böylelikle en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu. Peki Türkiye'de en hızlı internet sunan şirket hangisi?

Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcıları!

Speedtest'in son yayımlanan raporuna göre şu anda Türkiye'de sabit internet için sağlanan ortalama indirme hızı, 33.99 Mbps iken, yükleme hızı ise ne yazık ki 8.75 Mbps gibi düşük bir seviyede. Bu noktada sağlayıcılar, yükleme hızını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sürekli olarak açıklasalar da, raporda gözle görülebilir önemli seviyede bir gelişme olmadığı net şekilde gözler önüne seriliyor.

Verilere göre en yüksek indirme hızı sunan sağlayıcı, ortalama 62.80 Mbps ile TurkNet oldu. Bu hız, birinci çeyrekte 58.85 Mbps idi. Sıralamanın ikinci sırasında ise ortalama 45.43 Mbps hız sunan Turksat yer aldı. Bu sağlayıcı da birinci çeyrekte 41.18 Mbps hız sağlıyordu. Bir yükseliş olduğu görülebliir.

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Mobil için paylaşılan verilere göz attığımızda ise en iyi mobil internet sağlayıcısının Turkcell olduğunu görüyoruz. Uzun bir süredir bu alanda lider olan Turkcell, ortalama 58.52 Mbps indirme hızı sunuyor. Türk Telekom ise ortalama 29.22 Mbps ile en iyi ikinci mobil sağlayıcı.

Speedtest, gecikme hızı ile ilgili veriler de paylaştı. Buna göre sabit internet tarafında TurkNet, ortalama 13 milisaniye ile en düşük gecikme hızı sunan sağlayıcı olarak öne çıkıyor. Bu süre, hemen ardından onu takip eden Türk Telekom'da ise 20 milisaniye.

Turkcell ise ortalama 42 milisaniye gecikme süresi sunuyor. Şirket, bu alanda, mobil indirme hızında olduğu gibi lider değil. Daha ayrıntılı verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi sabit internet sağlayıcıları sıralaması

SıraSağlayıcıHız (İndirme) 1TurkNet62.80 Mbps2Turksat45.43 Mbps3Turkcell35.78 Mbps4Türk Telekom27.25 Mbps5Vodafone26.58 Mbps

En iyi mobil internet sağlayıcıları sıralaması

SıraSağlayıcıHız (İndirme) 1Turkcell58.52 Mbps2Türk Telekom29.22 Mbps3Vodafone18.68 Mbps

Sabit internette En düşük gecikme süresi sunan sağlayıcılar

SıraSağlayıcıGecikme Süresi 1TurkNet13 milisaniye2Türk Telekom20 milisaniye3Turkcell21 milisaniye4Turksat22 milisaniye5Vodafone33 milisaniye

Mobil internette En düşük gecikme süresi sunan sağlayıcılar

SıraSağlayıcıGecikme Süresi 1Türk Telekom392Turkcell423Vodafone46

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi internet sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz ve memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.