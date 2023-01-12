Geçtiğimiz yıl içerisinde yerli ve yabancı elektrikli otomobiller, şarj istasyonları ve de alt yapı dönüşümü hakkında birçok haber paylaştık. Toplumun bu alandaki ilgisi de direkt olarak satış rakamlarına yansıdı. Öyle ki 2022 yılında elektrikli araçların iç pazar hacmi yüzde 168'lik rekor seviyede büyüdü. Peki en çok sevilen ve satan modeller hangileri oldu? İşte 2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller…

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller -2022

Dünyada elektrikli otomobillerin pazar hacminin ve bu araçların bilinirliğinin artmasında Elon Musk'ın CEO'su ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu Tesla büyük oynadı. Ancak Avrupa ve Çin markalarının dönüşüm geçirmesinin ardından sıkı bir rekabet ortamı oluştu.

Ülkemizde de her ne kadar ithal yöntemiyle Tesla satışı yapılıyor olsa da iç pazara resmi olarak bu yıl giriş yapacak. Türkiye'nin yüzde 168'lik rekor büyümeye sahip olan elektrikli otomobil pazarının kapıları şu an için herkese açık. Fakat Avrupa ve Çin menşeili elektrikli araçlar şimdiden pazarı domine etmeye başladığı için 2023'te ABD ve Avrupa'ya kıyasla çok daha sıkı bir rekabet olacak.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları! (2023)

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği tarafından açıklanan Türkiye'de 2022 yılında en çok satan elektrikli otomobiller listesine baktığımızda BMW'nin 2 bin 193 adetle açık ara farkla liderlik koltuğuna oturduğunu görüyoruz.

Hemen ardından 1559 adet ile Mercedes Benz, 1155 adetle Renault ve 1150 adetle Skywell geliyor. Tabii bu sayılar toplam elektrikli otomobil satışlarına ait. Model bazında baktığımızda ise biraz daha farklı bir listeyle karşılaşıyoruz. İşte en çok satan elektrikli modeller:

BMW iX: 1.502 adet

Güç: 326 HP

0-100 km/s hızlanma: 6.1 sn

Menzil: 425 km

Tüketim: 19.4-22.5 kWh

Hızlı şarj: 150 kW

8 dakikada 100 km menzil

31 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e

Fiyatı: xDrive40 First Edition Essence: 3 milyon 769 bin 900 TL

xDrive40 First Edition Sport: 3 milyon 796 bin 200 TL

Renault Zoe: 1.155 adet

Güç: 80 kW- 108 HP / 225 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 12 sn

Maksimum hız: 135 km/s

Menzil: 395 km

Hızlı şarj: 65 dakikada tam dolum

Fiyatı: 876 bin TL

Skywell ET5: 1.150 adet

Güç: 150 kW- 202 HP/320 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 9,6 sn

Maksimum hız: 150 km/s

Menzil: 520 km (NEDC)

Hızlı şarj: 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e

Fiyatı:

Premium Line: 1 milyon 299 bin TL

Premium Plus: 1 milyon 559 bin TL

Mercedes Benz EQE: 704 adet

Güç: 215 kW- 292 HP

0-100 km/s hızlanma: 6.4

Maksimum hız: 210 km/s

Menzil: 613 km

Hızlı şarj: 170 kW

Fiyatı:

350 4MATIC: 3 milyon 342 bin 600 TL

53 4MATIC+: 4 milyon 887 bin 500 TL

Mercedes Benz EQS: 528 adet

Güç: 385 kW- 523 HP / 855 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 4,3 sn

Maksimum hız: 210 km/s

Menzil: 640 km

Hızlı şarj: 200 kW- 15 dakikada yüzde 50+

Fiyatı:

580 4MATIC: 5 milyon 861 bin 500 TL

53 4MATIC+: 6 milyon 346 bin TL

Volvo XC40: 417 adet

Güç: 300 Kw- 408 HP/ 660 Nm

0-100 km/s hızlanma: 4,9 sn

Maksimum hız: 180 km/s

Menzil: 418 km

Hızlı şarj: 40 dakikada yüzde 80

Fiyatı: 1 milyon 846 bin 222 TL

BMW iX3: 408 adet

Güç: 286 HP, 400 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 6.8 sn

Menzil: 460 km

Hızlı şarj: 150 kW

8 dakikada 100 km menzil

30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e

Fiyatı: eDrive20 Impressive: 2 milyon 653 bin TL

eDrive30 Impressive: 3 milyon 165 bin TL

DFSK Seres: 352 adet

Güç: 120 kW- 161 HP / 300 Nm

0-100 km/s hızlanma: 9 sn

Maksimum hız: 155 km/s

Menzil: 310 km

Hızlı şarj: 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e

Fiyatı: 1 milyon 121 bin 250 TL

Hyundai Kona: 231 adet

Güç: 151 kW- 204 HP /395 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 7.9 sn

Maksimum hız: 167 km/s

Menzil: 484 km

Hızlı şarj: 150 kW – 48 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e

Fiyatı:

100 kW: 910 bin TL

150 kW: 1 milyon 319 bin TL

Porsche Taycan: 182 adet

Güç: 560 Km- 761 HP

0-100 km/s hızlanma: 2,8 sn

Maksimum hız: 260 km/s

Menzil: 416 km

Hızlı şarj: 5 dakikada 100 km

Fiyatı:

Taycan: 3 milyon 100 bin TL

Taycan 4S: 3 milyon 500 bin TL

Taycan GTS: 4 milyon 300 bin TL

Taycan Turbo: 5 milyon TL

Taycan Turbo S: 6 milyon 100 bin TL

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