Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller
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Türkiye'de 2022 yılında en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı. Almanlar açık ara farkla liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl içerisinde yerli ve yabancı elektrikli otomobiller, şarj istasyonları ve de alt yapı dönüşümü hakkında birçok haber paylaştık. Toplumun bu alandaki ilgisi de direkt olarak satış rakamlarına yansıdı. Öyle ki 2022 yılında elektrikli araçların iç pazar hacmi yüzde 168'lik rekor seviyede büyüdü. Peki en çok sevilen ve satan modeller hangileri oldu? İşte 2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller…
Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller -2022
Dünyada elektrikli otomobillerin pazar hacminin ve bu araçların bilinirliğinin artmasında Elon Musk'ın CEO'su ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu Tesla büyük oynadı. Ancak Avrupa ve Çin markalarının dönüşüm geçirmesinin ardından sıkı bir rekabet ortamı oluştu.
Ülkemizde de her ne kadar ithal yöntemiyle Tesla satışı yapılıyor olsa da iç pazara resmi olarak bu yıl giriş yapacak. Türkiye'nin yüzde 168'lik rekor büyümeye sahip olan elektrikli otomobil pazarının kapıları şu an için herkese açık. Fakat Avrupa ve Çin menşeili elektrikli araçlar şimdiden pazarı domine etmeye başladığı için 2023'te ABD ve Avrupa'ya kıyasla çok daha sıkı bir rekabet olacak.
Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları! (2023)
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği tarafından açıklanan Türkiye'de 2022 yılında en çok satan elektrikli otomobiller listesine baktığımızda BMW'nin 2 bin 193 adetle açık ara farkla liderlik koltuğuna oturduğunu görüyoruz.
Hemen ardından 1559 adet ile Mercedes Benz, 1155 adetle Renault ve 1150 adetle Skywell geliyor. Tabii bu sayılar toplam elektrikli otomobil satışlarına ait. Model bazında baktığımızda ise biraz daha farklı bir listeyle karşılaşıyoruz. İşte en çok satan elektrikli modeller:
BMW iX: 1.502 adet
Güç: 326 HP
0-100 km/s hızlanma: 6.1 sn
Menzil: 425 km
Tüketim: 19.4-22.5 kWh
Hızlı şarj: 150 kW
8 dakikada 100 km menzil
31 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e
Fiyatı: xDrive40 First Edition Essence: 3 milyon 769 bin 900 TL
xDrive40 First Edition Sport: 3 milyon 796 bin 200 TL
Renault Zoe: 1.155 adet
Güç: 80 kW- 108 HP / 225 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 12 sn
Maksimum hız: 135 km/s
Menzil: 395 km
Hızlı şarj: 65 dakikada tam dolum
Fiyatı: 876 bin TL
Skywell ET5: 1.150 adet
Güç: 150 kW- 202 HP/320 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 9,6 sn
Maksimum hız: 150 km/s
Menzil: 520 km (NEDC)
Hızlı şarj: 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e
Fiyatı:
Premium Line: 1 milyon 299 bin TL
Premium Plus: 1 milyon 559 bin TL
Mercedes Benz EQE: 704 adet
Güç: 215 kW- 292 HP
0-100 km/s hızlanma: 6.4
Maksimum hız: 210 km/s
Menzil: 613 km
Hızlı şarj: 170 kW
Fiyatı:
350 4MATIC: 3 milyon 342 bin 600 TL
53 4MATIC+: 4 milyon 887 bin 500 TL
Mercedes Benz EQS: 528 adet
Güç: 385 kW- 523 HP / 855 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 4,3 sn
Maksimum hız: 210 km/s
Menzil: 640 km
Hızlı şarj: 200 kW- 15 dakikada yüzde 50+
Fiyatı:
580 4MATIC: 5 milyon 861 bin 500 TL
53 4MATIC+: 6 milyon 346 bin TL
Volvo XC40: 417 adet
Güç: 300 Kw- 408 HP/ 660 Nm
0-100 km/s hızlanma: 4,9 sn
Maksimum hız: 180 km/s
Menzil: 418 km
Hızlı şarj: 40 dakikada yüzde 80
Fiyatı: 1 milyon 846 bin 222 TL
BMW iX3: 408 adet
Güç: 286 HP, 400 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 6.8 sn
Menzil: 460 km
Hızlı şarj: 150 kW
8 dakikada 100 km menzil
30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e
Fiyatı: eDrive20 Impressive: 2 milyon 653 bin TL
eDrive30 Impressive: 3 milyon 165 bin TL
DFSK Seres: 352 adet
Güç: 120 kW- 161 HP / 300 Nm
0-100 km/s hızlanma: 9 sn
Maksimum hız: 155 km/s
Menzil: 310 km
Hızlı şarj: 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e
Fiyatı: 1 milyon 121 bin 250 TL
Hyundai Kona: 231 adet
Güç: 151 kW- 204 HP /395 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 7.9 sn
Maksimum hız: 167 km/s
Menzil: 484 km
Hızlı şarj: 150 kW – 48 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e
Fiyatı:
100 kW: 910 bin TL
150 kW: 1 milyon 319 bin TL
Porsche Taycan: 182 adet
Güç: 560 Km- 761 HP
0-100 km/s hızlanma: 2,8 sn
Maksimum hız: 260 km/s
Menzil: 416 km
Hızlı şarj: 5 dakikada 100 km
Fiyatı:
Taycan: 3 milyon 100 bin TL
Taycan 4S: 3 milyon 500 bin TL
Taycan GTS: 4 milyon 300 bin TL
Taycan Turbo: 5 milyon TL
Taycan Turbo S: 6 milyon 100 bin TL
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