Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
Google, "Year in Search 2025" raporuyla Türkiye'de bu yıl en çok aranan başlıklarını yayımladı. Türkiye'de bu yılın en çok merak edilen başlıkları arasında "Gemini", "İstanbul Depremi" ve "Eşref Rüya" ilk üç sırada yer aldı. Raporda isimlerden dizilere, tariflerden popüler sorulara kadar birçok kategoride dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Google, yıl sonu raporu "Year in Search 2025" kapsamında dünya genelinde ve ülkelere göre öne çıkan popüler arama başlıklarını duyurdu. Türkiye listeleri bu yıl da geniş bir kategorik dağılımla hazırlandı.
"GEMİNİ" ZİRVEDE
Türkiye'de kullanıcıların yıl boyunca en fazla araştırdığı başlıklar "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" kategorilerinde toplandı.
Google'ın açıkladığı verilere göre "Aramalar" kategorisinin zirvesinde, teknoloji ve toplumsal gündemin etkisiyle Gemini, İstanbul Depremi ve yıl içinde sıkça konuşulan Eşref Rüya yer aldı.
2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK MERAK EDİLENLER
Google'ın "Year in Search 2025" raporuna göre Türkiye'nin yıl boyunca merak ederek en fazla aradığı konular, ilgili kategoriler altında sıralandı.
TÜRKİYE İNTERNETTE EN ÇOK NEYİ ARADI?
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
EN ÇOK ARANAN İSİMLER
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca
EN ÇOK ARANAN TARİFLER
- Spoonful Tarifi
- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
- Mevlana Çorbası Tarifi
- Soğan Dolması Tarifi
KAYBETTİKLERİMİZ
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
EN ÇOK ARANAN DİZİLER
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
EN ÇOK ARANAN FİLMLER
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
"NE ZAMAN?" ARAMALARI
- Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
- Gassal 2. Sezon Ne Zaman
- Voleybol Final Maçı Ne Zaman
- Basketbol Final Maçı Ne Zaman
- Toki Başvuruları Ne Zaman
"NE GİYİLİR?" ARAMALARI
- Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
- Mayonun Üstüne Ne Giyilir
- Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
- Saray Düğününde Ne Giyilir
- Sonbaharda Ne Giyilir
"NESİ MEŞHUR?" ARAMALARI
- Bolu'nun Nesi Meşhur
- Ağrı'nın Nesi Meşhur
- Merzifon'un Nesi Meşhur
- Mardin'in Nesi Meşhur
- Gaziantep'in Nesi Meşhur
"NASIL YENİR?" ARAMALARI
- Kiwano Nasıl Yenir
- Demirhindi Nasıl Yenir
- Kinoa Nasıl Yenir
- Mango Meyvesi Nasıl Yenir
- Yaban Mersini Nasıl Yenir