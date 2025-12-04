Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var

Google, yıl sonu raporu "Year in Search 2025" kapsamında dünya genelinde ve ülkelere göre öne çıkan popüler arama başlıklarını duyurdu. Türkiye listeleri bu yıl da geniş bir kategorik dağılımla hazırlandı.

"GEMİNİ" ZİRVEDE

Türkiye'de kullanıcıların yıl boyunca en fazla araştırdığı başlıklar "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" kategorilerinde toplandı.

Google'ın açıkladığı verilere göre "Aramalar" kategorisinin zirvesinde, teknoloji ve toplumsal gündemin etkisiyle Gemini, İstanbul Depremi ve yıl içinde sıkça konuşulan Eşref Rüya yer aldı.

2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Google'ın "Year in Search 2025" raporuna göre Türkiye'nin yıl boyunca merak ederek en fazla aradığı konular, ilgili kategoriler altında sıralandı.

TÜRKİYE İNTERNETTE EN ÇOK NEYİ ARADI?

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

EN ÇOK ARANAN İSİMLER

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

EN ÇOK ARANAN TARİFLER

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

KAYBETTİKLERİMİZ

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

EN ÇOK ARANAN FİLMLER

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

"NE ZAMAN?" ARAMALARI

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

Gassal 2. Sezon Ne Zaman

Voleybol Final Maçı Ne Zaman

Basketbol Final Maçı Ne Zaman

Toki Başvuruları Ne Zaman

"NE GİYİLİR?" ARAMALARI

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

Mayonun Üstüne Ne Giyilir

Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

Saray Düğününde Ne Giyilir

Sonbaharda Ne Giyilir

"NESİ MEŞHUR?" ARAMALARI

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

"NASIL YENİR?" ARAMALARI