Turkcell ve Ericsson 6G için güçlerini birleştirdi!

Turkcell ve Ericsson Araştırma Merkezi, gelişmekte olan teknolojilerle ilgili bilgi paylaşımı ve araştırma konularında yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliğiyle Turkcell'in 6G alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız kazandırılarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Turkcell ve Ericsson, 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak ve Türkiye'nin teknolojik ilerlemesini hızlandırarak bu alanda söz sahibi olması için iş birliği gerçekleştirdi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ile Ericsson Orta Doğu & Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC24) gerçekleşen imza töreni için bir araya geldi.

Anlaşma kapsamında Ericsson'un 16 küresel araştırma merkezi arasında Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi'ndeki (MMEA) tek merkezi olan İstanbul'daki Ericsson Araştırma Merkezi, halihazırda Türkiye'nin 6G laboratuvarına sahip ilk ve tek operatörü Turkcell ile birlikte ikili araştırma girişimlerini teşvik edecek. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası fon destekli Ar-Ge projeleri konusunda iş birliğini de güçlendirecek.

Anlaşma, gelişmekte olan teknolojiler hakkında önemli bilgilerin paylaşılmasını da içeriyor. Ericsson Araştırma ve Turkcell, Türkiye'nin ulusal teknoloji ekosisteminin ilerlemesinde kritik rol oynayarak, devrim niteliğindeki teknolojilerin gelişmesini ve inovasyonunu hızlandıracak. İki şirketin güvenlik, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ile genel 6G vizyonu ve mimarisine odaklanması doğrultusunda geliştirilecek yenilikçi kullanım senaryolarına zemin hazırlanacak.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör: "İnovasyon ve gelişime öncülük ediyoruz"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dijital dönüşümünü tamamlamış, programlanabilir bir fiziksel dünyada hayati bir rol oynayacak olan 6G; bağlanabilirliği ve sürdürülebilirliği teşvik edecek. 6G teknolojisi, ciddi Ar-Ge yatırımları gerektiriyor.

Turkcell olarak biz de bu alana yatırım yapmaya kararlıyız ve ülke olarak da bu yatırımların karşılığını alacağımıza gönülden inanıyoruz. Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, telekomünikasyon teknolojilerindeki inovasyon ve gelişime öncülük etme hedefimizde bizim için önemli bir dönüm noktası.

Mevcut ekosistemleri ve 5G teknolojisinin gelişimini dikkate alarak, 6G'ye dair bir yol haritası çizmek ve geleceğin yeni nesil ağlarında kilit önem taşıyacak teknolojik ilerlemeleri sağlamak için birlikte çalışacağız."

Işıl Yalçın: "Bu iş birliği, ileri teknoloji çözümleri adına bir başlangıç noktası"

Ericsson Orta Doğu & Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise şu değerlendirmede bulundu:

"Turkcell ile Türkiye'de telekomünikasyonun geleceğini şekillendirecek ve dönüştürücü yeniliklerin temelini atacak bu öncü iş birliğini başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Birçok sektörü derinden etkileyecek olan 6Gteknolojisi; Türkiye için daha bağlantılı, akıllı ve sürdürülebilir bir gelecek potansiyeli taşıyor.

Turkcell ile bu alanda yapacağımız iş birliği, Türkiye'nin bu teknoloji devriminin ön saflarında konumlanmasını sağlayacak 6G araştırmaları ve ileri teknoloji çözümleri adına bir başlangıç noktası olacak."

Globalde önemli adımlar hedefleniyor

Turkcell, TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında desteklenerek geçen yıl faaliyete başlayan "Turkcell 6GEN Lab: Yapay Zeka ve 6G Laboratuvarı" projesi ile 6G şebekelerinin yapay zeka tabanlı otonom yetenekler ile geliştirilmesi konularına odaklanıyor. Türkiye'deki Ericsson Araştırma Merkezi ise Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa programının temel bir parçası olarak AB'nin araştırma ve inovasyon faaliyetlerini çeşitli projelere partner ve genel proje koordinatörü rolleri ile destekliyor. Ayrıca, bu programların 6G amiral gemisi projeleri olan Hexa-X ve ve Hexa-X'in ikinci aşaması Hexa-X-II projelerinde önemli bir rol oynuyor.

Ericsson Araştırma ve Turkcell, güçlerini birleştirerek 6G'nin küresel standardizasyonunu desteklemeyi ve yalnız ulusal değil uluslararası telekomünikasyon alanında da önemli adımlar atmayı hedefliyor.

6G ağları, geniş ölçekte kullanıma girdiğinde, insanların yaşama, öğrenme ve etkileşim kurma biçimlerinde köklü değişiklikler oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu ağlar, sürükleyici, her yerde bulunan ve çok duyulu dijital deneyimleri mümkün kılacak yeni teknolojilere giden kapıyı açıyor. 6G'nin başlıca kullanım senaryoları, geniş kapsamlı üç kategoriye ayrılıyor: Duyuların interneti, bağlantılı akıllı makinalar ve bağlantılı sürdürülebilir bir dünya.