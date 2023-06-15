Türk Uzay Yolcuları İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TUBİTAK Uzay iş birliği ile hazırlanan Milli Uzay Misyonu kapsamında seçilen bilimsel projelere ait deneyleri gerçekleştirecek olan ilk Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever beraberindeki heyet ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Gör. Oğuzhan Aydemir'in yürütmekte olduğu VOKALCORD projesinin işleyişi hakkında bilgi alan heyet, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'te ziyarette bulundu.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın başkanlığı ile gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, üniversitenin Uzay Misyonu kapsamında gelecek vizyonları hakkında bilgilendirme yapıldı. Rektör Yardımcısı. Prof. Dr. Uğur Yozgat ise kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin bilimsel projelerin gelişmesi üzerinde önemini vurguladı. Sağlık Ekosistemi Yöneticisi ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı. Prof. Dr. Soner Şahin de gerçekleştirilecek yer çekimsiz ortamda hareket eğitiminin, uzay yolcularının beyin ve vücut sağlığı açısından önemini anlatırken Tıp Fakültesi Akademik Koordinatörü ve BİYOTEKMER yöneticisi Prof. Dr. Zeynep Birsu Çinçin ise multidisipliner bir alan olan biyoteknolojinin uzay misyonunun başarısı açısından anlamını vurguladı.

VOKALKORD isimli bilim misyonu uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin vokalkord kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yerçekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekansları ile tanımlanmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında, solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteği ile seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yerçekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir.