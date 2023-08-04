Türk Sinema Sektörüne Yapay Zeka Algoritması

Mersin Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zeka algoritması ile Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi yapılacak. Algoritma, oyuncuların en iyi dönemlerini ve hangi projeye uygun olduklarını belirleyebilecek.

MERSİN'de bilim insanları tarafından Türk sinema sektörüne oyuncu seçimi yapabilecek yapay zeka algoritması geliştirildi. Algoritmayla, oyuncuların en iyi dönemleri ve hangi projeye uygun oldukları belirlenebilecek.

Mersin Üniversitesi'nin desteklediği ve yürütücülüğünü Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Barış Bağcı'nın yaptığı proje kapsamında Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştirildi. Projede, Fen Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Can Günhan ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Kamil Topal da yer aldı.

"Çalışmalarımızın da gösterdiği gibi sektörlerde başarı ölçütü oluşturulması da yapay zeka ile mümkün. Geliştirdiğimiz yöntem spor takımlarında kullanılabilir. Yakın zamanda yapay zekanın birçok alanda kullanılabileceğini görüyoruz. Dünya için yeni bir konu Türkiye için yeni bir konu. Bizim de bu tür çalışmaları yapabileceğimizi göstermek istedik."