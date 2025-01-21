Türk ANKA'nın İsrailli rakibi bir büyük hüsran daha yaşattı

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İsrail yapımı Drishti 10 Starliner, diğer adıyla Hermes 900 insansız hava araçları (İHA), son dönemde artan kazalar ve teknik eksikliklerle gündemde. İsrail'in İsviçre'ye sattığı İHA'larda eksik parça olduğunun tespit edilmesinin ardından bu kez aynı İHA'lar Hindistan'da düştü.

Hindistan Donanması için ön kabul denemeleri sırasında, bu İHA'ların yerli üretimi olan bir model, Hindistan'ın Pakistan sınırına yakın Gujarat'taki Porbandar sahilinde düştü. Bu olay, İHA'ların güvenilirliği konusunda endişeleri artırdı.

İSRAİL YAPIMI İHA'LARDA GÜVENİLİRLİK SORUNLARI ARTIYOR

Drishti 10, Elbit Systems ile yapılan işbirliği çerçevesinde Adani Defence and Aerospace tarafından üretildi. Bu girişim, Hindistan'ın "Made in India" politikasıyla uyumlu olarak, İHA bileşenlerinin %60'ının yerel olarak üretilmesini hedefliyor. Ancak, yaşanan kazalar ve güvenilirlik sorunları, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde zorluklar olduğunu gösteriyor.

İSRAİL İSVİÇRE'YE EKSİK PARÇALI SİHA SATMIŞ

İsviçre Hava Kuvvetleri de satın aldıkları Hermes 900 İHA'larında kritik bir "tespit et ve kaçın" sisteminin eksik olduğunu tespit etti. Bu eksiklik, teslimatlarda gecikmelere yol açtı ve filonun tam operasyonel hale gelmesi 2029'a ertelendi. Ayrıac İsviçre Silahlı Kuvvetleri'ne ait Hermes 900 tipi insansız hava aracı (İHA), 5 Ağustos Çarşamba günü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü düşmüştü. Bu durumun, İHA operasyonlarında kısıtlamalara ve artan maliyetlere neden olabileceği değerlendiriliyor.

İSRAİL SİHA'LARI TEKNİK EKSİKLİKLER VE GÜVENLİK SORUNLARIYLA GÜNDEMDE

Hem Hindistan hem de İsviçre, İsrail'in savunma ihracatı için kritik pazarlar arasında yer alıyor. Bu ülkelerde yaşanan aksaklıklar, İsrail'in savunma sanayisi için önemli zorluklar oluşturuyor. Özellikle teknik eksiklikler ve güvenilirlik sorunları, İHA'ların uluslararası pazardaki itibarını olumsuz etkileyebilir.

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