TÜMOSAN, IDEF 2023 Fuarında Yerli ve Milli Ürünlerini Sergiliyor

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl 16'ncı kez düzenlenen IDEF Fuarı'nda inovasyonda öncü şirketler ve savunma sanayi yatırımcıları bir araya geldi. İlk günden yoğun katılımın olduğu fuar, 28 Temmuz'da sona erecek.

ÇOK STRATEJİK BİR FUAR

Fuarda TÜMOSAN, yerli ve milli üretim marin motorları başta olmak 16 farklı ürünüyle yer aldı. Fuara ilişkin değerlendirme yaparak sergiledikleri ürünleri anlatan TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, "2 yılda bir yapılan ve ülke genelindeki son gelişmelerin ürünlere yansıtıldığı önemli bir fuar. Araya pandemi girdi şu anda her firma ciddi olarak çalışması var. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı gösteriyor. Jeopolitik açıdan önemli bir bölgede yaşıyoruz. Tüm maharetlerimizi, planlarımızı, hedeflerimizi burada sergiliyoruz. O açıdan çok stratejik bir fuar olduğunu söyleyebilirim" dedi.

İKİ ARACIN DA 700 KİLOMETRE HAREKET SAHASI VAR

Yerli ve milli üretim vurgusu yapan Gün, "Pusat konvansiyonel ve hibrit isimli iki aracımızı burada sergiliyoruz. TÜMOSAN olarak projeye 2017 yılında başladık. Hedefimiz yerli imkanlarla yüzde 100 yerli olarak bu araçları yapmaktı. İki aracın da 700 kilometre hareket sahası var. Yüzde 40 yan eğim yüzde 70 dik eğim çıkabilme özelliğine sahipler. Motoru tamamen yerlidir. Beka kabiliyetleri çok yüksek. Teknolojinin gelişmesiyle mayın kiti değiştirilebiliyor. X5.4 diye adlandırdığımız 310 beygirlik motorumuzu kullanıyoruz. Dolayısıyla araç benzer ürünlere göre daha kısa burun yapısına ve daha iyi bir görüş açısına sahip oluyor. Anti-drone ve drone gibi yan özellikleriyle de belli bir seviyeye kadar güncel tehditlere karşı savunabiliyor" diye konuştu.

PUSAT HİBRİT İZLEME FAALİYETLERİNDE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hibrit versiyonunu da anlatan Gün, "Pusat'ın hibrit versiyonu 135 kilovatlık iki tane elektrik motoru jeneratör amaçlı 310 beygir gücüne sahip dizel motor kullanıyoruz. Bu aracımızda sessiz izleme modu var. Operasyon sahasında tabi ciddi avantaj sağlıyor. Araç operasyon sahasında belli bir süre ilerleyebiliyor. Hibrit oluğu için izleme faaliyetlerinde çok ön plana çıkıyor. Hareket sahasının artırılmasında ciddi avantajları var. Tabi Pusat özelinde araçların en büyük özelliği tamamen Türkiye'de üretiliyor olmalarıdır. Yüksek hıza çıkmadığınız sürece ortalama 6-7 saat sessiz izlemeyi gerçekleştirebiliyor. Şu anda fuarda sergilediklerimiz faz-1 aracı. Faz-2 ve export versiyonları üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Tabi sürelerin ve kabiliyetlerinin artırılması için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2024'ÜN SONU GİBİ FAZ-2 VERSİYONUNUN ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Faz-1 çalışmaları tamamlanan araçlarda tüm mobilite testlerinin yapıldığını söyleyen Gün, "Beka kabiliyetleri, balistik ve mayın testleri gerçekleştirildi. 2024'ün sonu gibi faz-2 versiyonlarını çıkarmayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz coğrafi konum gereği yüzde 100 yerli üretim yapmanın önemini biliyoruz. Evet üretim süreçlerimiz hızlı olmuyor. Pusat aracı 10 senelik bir çalışmanın ürünü diyebiliriz. İç ve dış pazar ayrımı yapmıyoruz ihracat hedefimiz var. Faz-1 araçları genellikle iç pazar gereksinimlerini karşılayacak durumda. TÜMOSAN olarak Türkiye'de geldiğimiz nokta özellikle alt sistemlerdeki birçok soruna çare olabilecek niteliktedir. Bu bizim için büyük bir gururdur. Bundan sonra da çalışmalarımıza bu yönde daha da yukarıya taşıyarak devam edeceğiz" dedi.