TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Araştırma Projeleri Ödül Töreni Gerçekleştirildi

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 56'ncı Lise Öğrencileri ve 19'uncu Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen ödül törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve öğrenciler katıldı. Kacır, dünyanın değiştiği bir çağda olduklarını belirterek, "Gençlerimize hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi oluşturdukça, 'ben de yapabilirim' öz güvenini kazandırdıkça, bilim ve teknolojide çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, 'Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların her alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleler gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açıyoruz. 81 ilimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla gençlerimizi erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanıştırıyor, onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Düzenlediğimiz bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları'yla her yaştan insanımızı bilimle buluşturuyoruz" dedi.

'YARIŞMAMIZA 57 BİN 932 ÖĞRENCİMİZ BAŞVURDU'

Milli Teknoloji Hamlesi'nin gençlerin yüreğinde karşılık bulduğunu kaydeden Kacır, "Bu yıl yarışmalarımıza 57 bin 932 öğrencimiz başvurdu. 36 bin 504 proje değerlendirmeye alındı. Bu rakamlar bize çok net bir şeyi gösteriyor; gençlerimiz bilimle ilgileniyor, araştırıyor, geliştiriyor, hayal kuruyor ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyor. Bugün burada, bölge aşamasını başarıyla geçerek finale kalan 396 projenin sahibi 848 öğrenci ve onlara rehberlik eden 396 danışman öğretmenimizle birlikteyiz. Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü vereceğiz. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda toplam 108 projeye; Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise toplam 90 projeye ödül takdim edeceğiz. Bu sürece emek veren, araştıran, üreten, hayallerini projeye dönüştüren tüm gençlerimiz, bizim için çok kıymetlidir" diye konuştu.

'BU YIL 50 MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ HAYATA GEÇECEK'

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacıların Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağladıklarını söyleyen Kacır, "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile ön lisans ve lisans öğrencilerimizin proje hazırlama kültürlerini geliştiriyoruz. Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile gençlerimize projelerini girişime dönüştürme imkanı sağlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz 50 Milli Teknoloji Atölyesi ile bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu tüm makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada sunacağız. Öğrencilerimiz Milli Teknoloji Atölyelerinde birlikte çalışarak yenilikçi projeler geliştirecek, takım ruhunu deneyimleyecek ve teknoloji üretme yetkinliklerini artıracaklar" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, teknolojik tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Bakan Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Aydın'ın elinden aldı.