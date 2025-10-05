TÜBİTAK, Dünya Uzay Haftası Etkinlikleriyle Öğrencilere Bilim Farkındalığı Sunuyor

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 'Dünya Uzay Haftası' kapsamında TÜBİTAK bilim merkezlerinde özel etkinlikler gerçekleştirileceğini açıkladı.

TÜBİKTAK'tan yapılan açıklamaya göre; dünya genelinde her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Uzay Haftası', bu yıl 'Uzayda Yaşamak' temasıyla gerçekleştiriliyor. 'Dünya Uzay Haftası' kapsamında TÜBİTAK bilim merkezlerinde özel etkinlikler gerçekleştirilecek. 'Dünya Uzay Haftası Özel Etkinliği' başlığıyla düzenlenecek programlarda, 81 ilden en az 81 okul canlı yayınla bilim insanlarıyla buluşacak. Öğrencilerin doğrudan soru sorma imkanı bulacağı etkinlikte, 10 Ekim'de saat 14.00-15.00 arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kocaeli Bilim Merkezi'nden öğrencilere seslenecek. Program, uzay bilimine olan ilgiyi artırırken, çocuklara rol model olacak bilim insanlarıyla doğrudan iletişim fırsatı sunacak.

IAC 2026 İÇİN EV SAHİPLİĞİ TÜRKİYE'YE VERİLDİ

'Dünya Uzay Haftası' etkinlikleriyle yurt içinde bilim farkındalığı artırılırken, Türkiye'nin uzaydaki vizyonu yurt dışında da etkili biçimde temsil edildi. Avustralya'da düzenlenen 76'ncı Uluslararası Uzay Kongresi'nde IAC 2025'te, Türkiye uluslararası uzay kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için uluslararası tanıtım kampanyasını başlattı. IAC 2025 kapanış töreninde, Türkiye'ye 2026 yılı kongresini düzenleme görevi devredildi. Bu devir teslim töreniyle birlikte IAC 2026 için ev sahipliği resmen Türkiye'ye verilmiş oldu.