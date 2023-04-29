TÜBİTAK Başkanı Mandal: İMECE ve 6A uydularında her şey planlandığı gibi ilerliyor

TEKNOFEST'te konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ve haberleşme uydusu 6A hakkında bilgi verdi. Mandal, uyduların tasarımından üretimine kadar Türkiye'deki mühendislerin ve araştırmacıların çalıştığını belirterek, gençlerin bu deneyimlerle gelecekte daha iyisini yapabileceklerini söyledi.

TEKNOFEST'te 117 farklı kurum ve kuruluş stant açarak ziyaretçilere projelerini tanıtıyor. TÜBİTAK standına ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. TÜBİTAK standını ziyaret ederek gençlerle sohbet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli ve milli gözlem uydusu İMECE hakkında bilgi verdi. Mandal, "Başarılı bir şekilde gönderdik, sinyalimizi de aldık hiçbir sorun yok. Şu an görüntü alma noktasında da her şey mükemmel, planlandığı şekilde ilerliyor. Çok güzel görüntüleri de çok yakın zamanda duyurmuş olacağız" dedi.