Trakya Üniversitesi'nden Güneş Panelleri için Yenilikçi Temizleme Cihazı

Trakya Üniversitesi'nden Güneş Panelleri için Yenilikçi Temizleme Cihazı
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Trakya Üniversitesi'nde geliştirilen uzaktan erişimli otomatik güneş paneli temizleme cihazı, TÜRKPATENT tarafından faydalı model belgesi ile tescillendi. Cihaz, güneş enerjisi panellerinin verimliliğini artırarak kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesi'nde üretilen ve fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan uzaktan erişimli tam otomatik temizleme cihazı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) faydalı model belgesiyle tescillendi.

Ev ve iş yerlerinin çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerini otomatik olarak temizleyen "Uzaktan Erişimli Otonom Güneş Paneli Temizleme Sistemi", Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Dinçer Akal öncülüğündeki ekip tarafından tasarlandı.

Ürün prototipinin tasarım ve yazılımını geliştiren ekipte, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Akı, Prof. Dr. İlhan Umut, Makine Mühendisi Emre Çetinzafer ve Serkon Makine AR-GE Müdürü Yusuf Şener yer aldı.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan tasarım TÜRKPATENT tarafından faydalı model belgesiyle tescillendi.

Verimliliği artırıyor

Proje kapsamında geliştirilen sistem, özellikle çatılarda kurulu fotovoltaik panellerin zamanla maruz kaldığı toz, kir, kuş dışkısı, yosun ve benzeri kirliliklerin neden olduğu verim kayıplarına karşı etkili ve sürdürülebilir çözüm sunuyor.

Araştırmalara göre, düzenli temizlik yapılmayan güneş panellerinde yıllık enerji üretimi yüzde 20 ile yüzde 80 oranında azaldığı için bu durum hem ekonomik kayıplara hem de panel ömründe ciddi kısalmalara yol açıyor.

Faydalı model tesciliyle fikri mülkiyet hakları koruma altına alınan sistemin, yerli üretimle ticarileştirilmesi ve ilerleyen dönemlerde enerji sektöründe yaygın kullanıma sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Teknoloji
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