"Karadeniz'de Deniz Çöpü Taşınımı Çalıştayı" düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, "İnsanların kullandıkları ambalajlar başta olmak üzere cam, metal, plastik, strafor gibi katı atıklar, kullanıldıktan sonra geri dönüşüm sistemleri yerine doğaya bırakılıyor." dedi.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi liderliğinde, Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli "Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma LitOUTer" araştırma ve toplumsal farkındalık projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında sunum yapan projenin yürütücüsü Doç. Dr. Erüz, Karadeniz'in oluşumu, yapısı, yeryüzü ve coğrafi konumu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Erüz, projeyi hazırlayan lider ve yürütücü ülke Türkiye ile KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesinin olduğunu dile getirerek, "Projenin genel koordinatörlüğünün Türkiye ve KTÜ ekibinden de Deniz Bilimleri Fakültesi bilim insanları da yer almaktadır. Proje bilim insanlarının dışında, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütü temsilcileri ve halkın her kesiminden insanların oluşturduğu çok geniş bir kitle ile yürütülüyor." dedi.

Dünyada çok ciddi bir sorun olmaya başlayan ve her yıl gittikçe artan katı atıkların Karadeniz'e etkilerinin araştırılacağı proje hakkında bilgi veren Erüz, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletlerin tespitine göre okyanus ve denizlerde 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü ve her yıl bu miktara 6,5 milyon ton daha eklenerek sorun her geçen gün büyümektedir. İnsanların kullandıkları ambalajlar başta olmak üzere cam, metal, plastik, strafor gibi katı atıklar, kullandıktan sonra geri dönüşüm sistemleri yerine doğaya bırakılıyor. Özellikle son yıllarda Karadeniz'de doğa, yayla ve kıyı turizminin gelişmesi ile piknik gibi günübirlik aktiviteler sonucunda ortaya çıkan katı atıklar bulundukları yerlere, havzalara, dere yataklarına bırakılıyor. Bu atıklar direkt ya da rüzgar ve akarsular yoluyla hem doğaya hem de denize ulaşarak kirliliğe neden olmaktadır."

Erüz, sunum sonunda ise gazetecilere yaptığı açıklamada farklı meteorolojik ve coğrafi koşullara göre üretilen model senaryoları kullanılarak deniz çöplerinin hareketinin kaynağından başlayarak taşınımı ve birikme yerlerinin belirleneceğini ifade ederek, "Kullanıcı dostu web tabanlı modelin tanıtımı ve uygulama eğitimi gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Proje kapsamında 4 ülkede belirledikleri dere ve nehirleri inceleyeceklerini ifade eden Erüz, proje ortaklarının temsilcileri aracılığıyla bölgede ve ortak ülkelerde deniz çöpü kirliliği ve geniş kapsamlı etkileri konusundaki bilgi ve farkındalığı artıracaklarını amaçladıklarını dile getirdi.

İki gün sürecek olan çalıştayda Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç ve Prof.Dr. Ercan Köse de sunum yaptı.