Haberler

TOGÜ'nün Tuğra adlı aracı, 479 başvuru arasından 30 finalist takım arasına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ'nün Tuğra adlı aracı, 479 başvuru arasından 30 finalist takım arasına girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ'de geliştirilen 'Tuğra' insansız kara aracı, TEKNOFEST 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda 479 başvuru arasından 30 finalist takım arasına girdi. Araçta otonom sürüş, görüntü işleme ve LiDAR destekli konumlandırma teknolojileri kullanıldı, TOGÜ dört takımla finalde.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde geliştirilen 'Tuğra' adlı insansız kara aracı, TEKNOFEST 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda 30 finalist takım arasına girdi.

TOGÜ, öğrencilerden oluşan ekibin geliştirdiği 'Tuğra' adlı insansız kara aracı, TEKNOFEST 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda 479 başvuru arasından 30 finalist takım arasına girdi. TOGÜ Teknofest Koordinatörü Doç. Dr. Levent Gökrem ve öğrencilerden oluşan ekibin geliştirdiği araçta otonom sürüş, görüntü işleme ve LiDAR destekli konumlandırma teknolojileri kullanıldı. Uzaktan da kontrol edilebilen aracın engebeli ve taşlı arazide ilerlemesi, engelleri aşması ve hedef tespiti yapması amaçlanıyor.

Çalışmalara Ocak ayında başladıklarını belirten Doç. Dr. Gökrem, aracın yaklaşık 8 ayda üniversitenin mühendislik atölyelerinde geliştirildiğini söyledi. Gökrem, "479 insansız kara aracı arasından 30 finalist takım arasına girdik. Tüm ekipmanları kendimiz hazırladık. Araç, uzaktan kontrol edilebildiği gibi otonom olarak da arazi şartlarına uyum sağlayabiliyor. Atış görevini ise lazer sistemiyle gerçekleştirecek şekilde tasarladık" dedi.

"Savunma ve robotik teknolojileri alanında yenilikçi bir proje geliştirdiler"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da projede bilgisayar ve makine mühendisliği ile yapay zeka alanında çalışan akademisyen ve öğrencilerin görev aldığını belirterek, "Savunma ve robotik teknolojileri alanında yenilikçi bir proje geliştirdiler. Öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Üniversitemizden dört takım finale kaldı" diye konuştu.

Üniversitenin finale kalan diğer takımlarından kAIzen, genetik verilerin yapay zeka ile analiz edilerek hekimlerin hastalık riski değerlendirmelerine destek verilmesini amaçlayan ClinicalAI+++ projesini geliştirdi.

Baz-ı Eşheb Takımı, elektromanyetik sinyalleri tespit ve analiz eden bir sistem üzerinde çalışırken Ülgen Takımı, birbiriyle haberleşerek görev paylaşımı yapabilen insansız hava araçları geliştirdi. Elektromanyetik ortamdaki sinyalleri tespit ve analiz ederek operatörün karar sürecine destek vermek üzere geliştirildi. Projede, sinyal verilerinin işlenip operatöre anlaşılır biçimde sunulması üzerinde çalışıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı
Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi! Başsavcılıktan 'ihmal' tespiti

Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler