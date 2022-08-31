TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, SAÜ mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, " 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen SAÜ 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Üniversite Dereceleri Töreni'ne katılan Karakaş, buradaki konuşmasında, oyunun kurallarının değiştiğini, otomotiv sektörünün de mobilite ekosistemine dahil olduğunu belirtti.

Karakaş, yeni mobilite çözümleri, yapay zeka, oyunlaştırma, blok zincir, büyük veri, sürdürülebilirlik, akıllı şebekeler, enerji çözümleri gibi kavram ve uygulamaların stratejik alanları oluşturduğunu ifade etti.

Tersine beyin göçüyle uluslararası firmalardan 27 personeli Togg'a kazandırdıklarını belirten Karakaş, 540 mühendisle çalıştıklarını bildirdi.

İş birliği başarı formülünün birey, ekip ve organizasyon olarak üç ana temadan oluştuğuna, geleceği yönlendirmek için bu üç kavramın gerekliliğine ve önemine işaret eden Karakaş, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu an Gemlik Kampüsü'müzdeki deneme üretimlerindeyiz. Deneme üretimi, bizim sektörümüzde şu anlama geliyor; o kadar karmaşık bir yapıyı bir araya getirirken deniyoruz, öğreniyoruz, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak."

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da şehrin ve ülkenin rekabet gücünü artırmak, ülkenin teknolojik kapasitesini güçlendirmek, yerel ve ulusal düzeyde stratejik sektörlere destek vermek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Öğrenci dostu olmayı ve öğrenciden yana tavır almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al, gençlere hitaben, "Umarım kimliğinizin bir parçası haline gelen üniversitemizle olan bağınızı hep güçlendirerek devam ettirirsiniz. Mezuniyetiniz hayırlı, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Üniversite birincisi Elif Ebrar Gezer'in konuşması ve mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından tüm öğrenciler kep atarak mezuniyeti kutladı.

Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.