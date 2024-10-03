TOGG'un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen TOGG'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı.

600 KM MENZİLE SAHİP OLACAK

Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başta öğrenciler olmak üzere festival alanına gelenler T10F'yi benzerlerinden ayıran yönlerine odaklandı.

"HANGİSİNE BAKACAĞIMI BİLMİYORUM"

TEKNOFEST alanının ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş, "TOGG'un T10F modeli gördüğüm en iyi araçlardan biri. Buraya sadece TOGG'u görmeye gelmedim ama onu görmek bile bana yetti. Burada bir sürü şey var ama ben hangisine bakacağımı bilmiyorum çünkü hepsi çok güzel. Çalışanlara, çocuklara buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olmuş, hem Türkiye'miz hem Adana'mız için. Farklı şehirlerden de öğrenciler geliyor, bizim gibi çocuklar bilgileniyor. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"TENEKELERİN İÇİNDE GEZERDİK"

Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, "Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkes de çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

ÖN SİPARİŞ TARİHİ

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da 27 Aralık 2019'da ön gösterimi yapılan T10F'i CES 2024'te de kullanıcıların beğenisine sunduklarını hatırlatarak, "Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir 'fastback' olarak tasarladığımız T10F'nin 2025'in ilk çeyreğinde tanıtımını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisandan itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız" açıklamasında bulunmuştu.