Togg ne zaman yollarda olacak? Ayrıntılar belli oldu

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Togg'un da planlarında bazı değişiklikler oldu. İşte planlanan tarihler...

Yerli otomobil girişimi Togg, son dönemde çalışmalarını sıklaştırdı. Elbette Türkiye, ortaya çıkacak otomobili merakla bekliyor. Elbette otomobil hakkında bazı soru işaretleri bulunuyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, bilinmeyenlere açıklık getirdi.

Togg, Mart sonuna doğru teslim edilmeye başlayacak

Ekim 2022'de ilk kez üretim bandından inen Togg, 5 Şubat tarihinde ise ön siparişe açılmıştı. Ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle ön sipariş süreci ertelenmişti. Şirket, NFT açık artıması ile Togg C-SUV'un özel versiyonunu satın alan kullanıcılar 29 Ekim tarihine ertelendiğini duyurdu.

Togg'un son paylaşımı sonrası kafalar biraz karışmıştı. En net bilgileri yazıyorum. ?? Mart'ta Togg ön siparişleri alınacak. ?? Nisan başında teslimlere başlayacak. ?? Yıl sonuna kadar 20 bin aracı teslim edecek. ?? Özel seri 2023 adet araç, Ekim ayında sahipleriyle buluşacak. pic.twitter.com/OX6yZ9dfhX — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) March 9, 2023

Elbette bu açıklama kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Hakkı Alkan, Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş ile bir araya gelerek bazı konulara açıklık getirdi. Yapılan paylaşıma göre Mart'ta Togg ön siparişleri alınacak. Mart sonu teslimlere başlayacak. Yıl sonuna kadar 20 bin aracın teslim edilmesi bekleniyor.

"Togg, kaç dakikada/saatte şarj oluyor?" sorusu, en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Togg'un 300+ km ve 500+ km menzil sunan şeklinde 2 farklı batarya seçeneği olacak. Aracı evde prize taktığınız zaman 24 saatte 300 km menzil sunacak. Düşük menzil sunan paketi satın aldıysanız 24 saatte bataryasını tamamen doldurabileceksiniz. Fakat hem istasyonlara gitmekle uğraşmayayım hem de hızlı dolum yapsın diyorsanız AC tipi duvar şarj istasyonu almanız gerekiyor. Zira bu sayede 3 ila 6 saat arası gibi normal prize kıyasla 4 ila 8 kat arası daha hızlı şarj edebilirsiniz.