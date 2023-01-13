Tim Cook kendi maaşı için indirim istedi! İşte nedeni

Teknoloji devi Apple'ın 12 yıllık CEO'su Tim Cook kendi maaşı için indirim istedi! Peki son olarak ne kadar kazanıyor işte detaylar...

Tim Cook, Apple'a kendi maaşını düşürme önerisi yaptı ve bilinçli olarak düşürdü. iPhone üretici Apple, bu kararın yöneticiler tarafından alınmadığını Tim Cook tarafından istendiğini açıkladı. Peki, Tim Cook neden kendi maaşına indirim istedi ve ne kadar kazanacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Tim Cook, kendi maaşını yüzde 40 üzerinde düşürdü

Apple hissedarları tarafından gelen eleştiriler sonucunda Tim Cook, kendi maaşını azaltmaya gitti. Ünlü Ceo, 2022 yılı için hedef kazancını 84 milyon dolar olarak belirlemişti. Fakat hisse senetleri ve verilen ikramiyelerle birlikte toplamda 99,4 milyon dolar kazandı. 2021 yılında da toplam 99,7 milyon dolar kazanmıştı.

Cook, 2023 yılı için ise hedef kazancını ise 49 milyon dolar olarak belirledi. Yani kazanacağı maaştan 35 milyon dolar düşürmüş oldu. Apple, maaşının hissedar geri dönüşüne, şirketin son yıllarda kazandığı başarılara ve Cook'un tavsiyesi doğrultusunda düzenlendiğini açıkladı.

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Tim Cook, hedeflediği 49 milyar dolarlık tazminat kazancı dışında ek olarak 6 milyon dolarlık ikramiye ve 3 milyon dolarlık maaşını kazanmaya devam edecek. Kısacası ünlü CEO'nun indirilmesini istediği tazminat maaşı dışında diğer kazançları önceki yıllarda aynı kalacak. Fakat diğer yandan da şirketin kazançlarla sağladığı başarasına bağlı CEO'ya vereceği hisse senetlerinin birimini ilerleyen yıllarda yüzde 50'den yüzde 75'e çıkacak.

Öte yandan bunun yaşanmasındaki en büyük neden 2022 yılında gerçekleşen hissedar toplantısıyla ilgili oldu. Geçen yıl gerçekleşen hissedarlar toplantısında Say on Pay oylama sonuçlarında yüzde 64'ü maaşların korunmasından yanaydı. Bu yüksek bir oran gibi görünse de önceki yıllarda yapılan oylamalara göre oldukça az bir miktar olarak kalıyor.

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