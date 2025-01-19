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TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

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Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ülkede 170 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamaya ilişkin yasağa bir çözüm bulunabilmesi için çalıştığı açıklandı.

Amerikan kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan TikTok, resmi olarak 19 Ocak'ta başlayacak olan yasağın başlamasına saatler kala ABD'de erişime kapatıldı. ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız." şeklinde bir mesajla karşılaştı.

TRUMP ÇÖZÜM ARIYOR

Mesajın devamında TikTok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.

YÜKSEK MAHKEME YASAYI ONAYLAMIŞTI

ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı. Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi" açıklamasını yapmıştı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Teknoloji
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Alın size "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"............. Amerika, Dünya'nın EN BÜYÜK "YALANCISI", EN BÜYÜK "SAHTEKÂRI", EN BÜYÜK "HIRSIZI", EN BÜYÜK "EŞKİYASIDIR"........

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Hani düşünce özgürlüğü hani demokrasi sırf Amerikan şirketine satilmadi diye kapattilar bizde ülkenin bölünmez bütünlüğünü riske atan ve teroru desteklediği için geçici bir süre kapatılan yada ceza verildiğini duyup ülkeyi demokratik yâda düşünce ozgurlune karşı olan gerici yobaz bir hükümet tarafından yönetildiğini söyleyen libos lar ne diyecekler bu olaya

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

keşke Türkiye dede kapansa tüm boş insanlar orda

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Haber YorumlarıDidar Myradow:

Göreve gelmeden kötülükleri gelmeye başladı.Dünya hazır ol.En çok hazırlanması gereken ülke Çin.

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Elun musk abd BÖLGESİne bakan tiktoku daha ucuza satın alsın diye kaptılmadıysa bende başka bir şey bilmiyorum... Görürsünüz bu işin arkasında elun musk çıkacak ve kendisi koordine edecek uygulamayı 170 milyon abone az bir para kazancı değil sonuçta

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

emperyalizmin öncüsü ABD şeytanı.... söyleyecek laf çok değmez... yansın ABD...

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Haber YorumlarıAtilla Han:

çok endişeliyiz amerikan halkının yanındayız onların ifade özgürlüğünü destekliyoruz .mevcut yönetimin bu yanlıştan dönmesini umuyoruz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Amerika'nin bu zamana kadar yaptığı en doğru hareket. Satıl alma konusu ortada olmasa ayakta alkışlarımda. Maksat sadece insanları korumak adına olursa bence güzel hareket.

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