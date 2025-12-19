TİGAD'dan Şanlıurfa Belediyesi'ne ziyaret

TİGAD öncülüğünde 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı" düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteciyi bir araya getiriyor. Çalıştay kapsamında TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, beraberindeki TİGAD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Şanlıurfa Belediye Başkan Vekili Sait Ağan'ı ziyaret etti.

"YENİ NESİL GAZETECİLİK VE MEDYA DÖNÜŞÜMÜ ANA GÜNDEM MADDESİ OLDU"

Ziyarette, dijital medyanın geleceği ve Şanlıurfa'nın bu dönüşümde üstlenebileceği roller ele alındı. TİGAD heyeti, 21 Aralık'a kadar sürecek çalıştayın içeriği ve hedefleri hakkında bilgi verirken, yerel basının dijitalleşme sürecinde desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede yeni nesil gazetecilik ve medya dönüşümü ana gündem maddesi olurken, Şanlıurfa'nın sahip olduğu kültürel miras da değerlendirildi. Çalıştay dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen basın mensuplarının, Peygamberler Şehri olarak anılan Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik değerlerini yakından tanıma imkânı bulacağı ifade edildi.

"ÇALIŞTAY MARATONU DEVAM EDİYOR"

Çalıştay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kulis TV desteği ile gerçekleştiriliyor. Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER), Türkiye İnternet Gazeteciliği Federasyonu (TİGAF) ve OX Medya'nın iş birliği ile gerçekleştirilecek çalıştayın organizatörlüğünü TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Kulis TV İmtiyaz Sahibi Mehmet Yetim üslendi. Çalıştayda deneyimli gazeteciler dijital haberciliği tartışacak. Program kapsamında ayrıca, Şanlıurfa'nın tarihi, turistik ve kültürel mekanlarının ziyaret edileceği gezi de düzenlenecek.

Üç gün sürecek Şanlıurfa Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, uzman isimlerin katılımıyla devam edecek. Panel, eğitim ve saha gezileriyle yurdun dört bir yanından gazetecileri bir araya getiren TİGAD, bu toplantılarla internet gazeteciliğini güçlendirmeyi hedefliyor.