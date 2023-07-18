THK Üniversitesi öğrencileri hurda araçlardan hibrit araç geliştirdi

TÜRK Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri, kullanım ömrünü tamamlamış hurda araçların parçalarından; iki farklı güç kaynağı ile hareket edebilen hem yol hem de hafif arazi şartlarına uygun hibrit araç geliştirdi. Araç, ortalama 50 km hıza ulaşabiliyor.

TÜRK Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri, kullanım ömrünü tamamlamış hurda araçların parçalarından; iki farklı güç kaynağı ile hareket edebilen hem yol hem de hafif arazi şartlarına uygun hibrit araç geliştirdi.

THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Ali Berkay Dikel, Furkan Gencer ve Nevzat Cem Özden, Dr. Öğretim Üyesi Masoud Latıfınavıd danışmanlığında hem içten yanmalı motor, hem elektrik motoru ve istenildiğinde de her iki güç kaynağının beraber kullanılabildiği modda hareket edebilen hafif hibrit arazi aracı (UTV) geliştirdi. Yol şartlarında ve hafif arazi şartlarında hareket kabiliyeti bulunan araç ortalama 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Proje sorumlularından Ali Berkay Dikel, elektrikli araçların artık hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyerek, Hibrit sistemler, bu içten yanmalı motorlar ve elektrikli araçlar arasında güzel bir geçiş basamağını temsil etmekte. Günlük hayatımızda kullanılan araçlarda hibrit sistemler mevcut; fakat hem yol şartlarında hem de hafif arazi şartlarında hareket kabiliyeti bulunan UTV standartlarında henüz hibrit bir sistem çalışması yapılmamıştır. Biz aslında buradaki açığı kapatmak istedik. Arazi araçlarında hem içten yanmalı motorun hem de elektrik motorunun gereksinimleri oldukça fazla. Biz ikisini tek bir sistemde buluşturup, yeni bir ürün ortaya koymak istedik. Bu, yol şartlarında ve hafif arazi şartlarında hareket kabiliyeti bulunan bir araç. Normal gündelik hayatta yol şartlarında gayet rahat hareket sağlayabilen bir araç dedi.

'HEPSİ KULLANIM SÜRESİNİ TAMAMLAMIŞ PARÇALAR'

Araçta bir adet içten yanmalı motor bir adet de elektrikli motor bulunduğunu söyleyen Dikel, Biz bunları tek bir şaft üzerinde birleştirerek iki farklı güç kaynağının artı yönlerini elde etmiş olduk. Ortalama 50 kilometre hıza ulaşabilen bir araç. Bunlar prototip üzerinde olduğu için tamamen geliştirmeye açık ve hızlanması gayet olağandır. Aracın üzerinde kullandığımız tüm parçalar başka araçlar üzerinde kullanılmış ve kullanım süresini tamamlamış parçalar. Biz bu parçaları tekrardan tedarik edip, parçalar üzerinde gerekli onarımları ve revizyon işlemlerini yaptıktan sonra araç üzerinde montajını gerçekleştirdik. Bu şekilde hem sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ilkelerini göz önünde bulundurduk aynı zamanda proje bütçemize de katkı sağlamış olduk diye konuştu.