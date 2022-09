The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi!

Amazon'un Prime Video platformunda yayınlanan The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi hız kesmeden ikinci sezona başlıyor.

Sinema tarihinin en kült sinematik evrenleri arasında gösterilen The Lord of the Rings dünyası, dizi türünde izleyicisiyle bugün kavuştu. Amazon'un Prime Video platformunda yayınlanan dizi için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

The Rings of Power dizisinin ikinci sezon çekimleri haftaya başlıyor

The Lord of the Rings sevenleri için sevindirici haber geldi. Yapım ekibi, ikinci sezon için kolları sıvadı. Dizinin yapımcısı Lindsey Weber, ikinci sezon için her şeyin hazır olduğunu, önümüzdeki hafta ya da en geç birkaç hafta içinde başlanacağını söyledi.

Bugün yayınlanan yapım genel anlamda izleyiciden geçer not aldı. Büyük bütçe ve geniş kadrosuyla The Rings of Power dizisinin ilk etapta 5 sezon süreceği belirtilmişti. Dizinin seyrine göre sezon sayısının artması bekleniyor. Amazon dizisinin başrolünde Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark) ve Isildur (Maxim Baldry) gibi tanıdık karakterler yer alıyor.

Öte yandan The Rings of Power ikinci sezon çekimlerine Ekim ayı içinde başlanacağına dair bazı bilgiler var. Ek olarak dizinin ikinci sezonunun da önümüzdeki yılın aynı dönemine denk gelebileceği konuşuluyor. Ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlara göre ise Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor seviyede ödeme yapacak. Söylenene göre yalnızca 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da 250 milyon dolar tutmuştu. Serinin orijinal üçlemesinin toplam gişe geliri 2.92 milyar dolardı. Fakat bu üç filmin toplam bütçesi 281 milyon dolar civarındaydı.