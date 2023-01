The Last of Us'ın Türkiye'de yayınlanacağı platform belli oldu!

Popüler konsol oyunlarından The Last of Us, TV dizisi olarak uyarlandı. Bugün de hangi platformda ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce konsol oyunu olarak hayatımıza giren The Last of Us, dizi olarak uyarlandı. Bugün de hangi platformda ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Biz de yapıma ait ilk fragmanı ve yüzde 98 indirimli üyeliğin nasıl yapılacağını paylaşıyoruz.

The Last of Us, 16 Ocak'ta Blutv'de!

Blutv tarafından bugün yapılan paylaşıma göre The Last of US dizisi 16 Ocak tarihinde yayınlanacak. Fakat Amazon Prime Video'nun Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde yaptığı gibi tüm sezonu bir seferde paylaşmak yerine bölüm bölüm ilerlenecek.

Dolayısıyla 16 Ocak'ta, yani 6 gün sonra dizinin ilk bölümü izleyeceğiz. Biz de platformun yapılan zamlar sonrasındaki güncel abonelik fiyatını ve ilk aya özel yalnızca 1 TL'ye nasıl kullanabileceğiniz paylaşıyoruz. İşte detaylar…

Netflix'in yerli rakibi Blutv'den oyuncuları sevindiren haber

Blutv abonelik ücreti ne kadar oldu?

Blutv, bu yılın başında 29.99 TL aylık abonelik ücretine sahipti. Tabii kredi/banka kartı ile yıllık abonelik yaparak 12 takside bölündüğünde aylık 15.90 TL gibi nispeten uygun bir fiyata erişmek mümkündü. Fakat haziran ayında fiyatlar güncellendi.

Haziran 2022 BluTV abonelik ücreti ise aylık paket seçildiğinde 29.99 TL yerine 34.90 TL, yıllık abonelik yaparak 12 takside bölündüğünde ise aylık 22.90 TL şeklindeydi. Bu düzenleme sonrasında ise birçok kişi fiyatların uzun bir süre değişmeyeceğini düşünüyordu.

Fakat eylül ayı itibariyle öncekinden daha büyük bir zam yapıldı. BluTV abonelik ücreti aylık paket seçildiğinde 34.90 TL yerine 49.90 TL oldu. yıllık abonelik yaparak 12 takside bölündüğünde ise aylık 29.90 TL'ye sahip olmak mümkün.

BluTV aboneliği yalnızca 1 TL! İşte yöntemi

Hepsiburada, fiyatı ve sunduklarıyla Amazon Prime'a rakip olacak yeni Premium abonelik hizmetini geçtiğimiz temmuz ayında satışa sundu. Ücretsiz kargo, BluTV dizi & film platformuna erişim gibi ayrıcalıklar sunan Hepsiburada Premium önümüzdeki 1 ay için 1 TL oldu.

Premium paket dahilinde sunulanların oldukça karlı olduğunu görüyoruz. Zira bir ürünün kargo ücretini ödemek yerine birçok hizmeti bir arada almak mümkün. Ayrıca Aylık üyelik ücreti 49.90 TL olan BluTV'yi de yalnızca 9.90 TL'lik ödeme içerisine dahil edebilirsiniz. Tabii Premium Günlerine özel abonelik ücretine ilk ay için yalnızca 1 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Hepsiburada'nın, bu yeni abonelik sistemiyle birlikte direkt olarak Amazon'un Prime hizmetini hedef aldığını görüyoruz. Zira BluTV gibi dijital içerik platformları bile pakete dahil edilmiş durumda. Fakat bu noktada iki taraf arasında seçim yapmayı düşünen kişilerin diğer hizmetleri de göz önünde bulundurması gerekiyor.

Hepsiburada Premium aboneliği ve kampanyanın detayları için burayı tıklayabilirsiniz.

7.90 TL karşılığında Amazon Prime aldığınızda abonelere özel kampanyalara, ücretsiz ve limitsiz kargolara, Prime Video ve Gaming gibi ek hizmetlere erişebiliyorsunuz. Hatta yalnızca geçtiğimiz aylarda ücretsiz verilen oyunların piyasa değeri bile 3-4 bin TL civarında.

Hepsiburada tarafında ise 9.90 TL'ye ürüne göre değişen ve ortalama birkaç yüz liralık mobilya montaj hizmeti, kapıdan iade ve Prime Video rakibi BluTv gibi hizmetler geliyor. Dolayısıyla ihtiyaca göre bir seçim yapmak en mantıklısı olacaktır.

Premium paketi satın alanlara sunulan özellikler:

Kargo bedava

25 TL üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargodan faydalanabilirsiniz.

Yüzde 3 Hepsipapel kazancı

Kazandığınız hepsipapelleri Hepsiburada'da harcayabilirsiniz.

Ücretsiz BluTV

Üyeliğin boyunca tüm BluTV içeriklerini ücretsiz izleyebilirsiniz.

Ücretsiz mobilya montajı

Hepsiburada'dan aldığınız mobilyaların montajını ücretsiz yaptırabilirsiniz.

Ücretsiz kapıda iade

Aldığınız ürünleri adresinizden istediğiniz gün kolayca iade edebilirsiniz.

Öncelikli çağrı merkezi

Çağrı merkezlerine öncelikli olarak bağlanarak bekleme süresi olmadan destek alabilirsiniz.

