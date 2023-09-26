Telegram, WeChat'e benzeyen bir platforma dönüşüyor

Telegram, WeChat gibi mini uygulamaların tasarlanabildiği bir platform haline geliyor. Şirket, TON Vakfı ve Tencent ile ortaklık yaparak dünya çapında bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Telegram Wechat'i hatırlatan yepyeni bir konseptle tekrar karşımıza geliyor. Artık sadece mesajlaşma uygulaması olmayacak. WeChat gibi geliştiricilerin mini uygulamalar tasarlayabildiği bir platform olarak karşımıza çıkacak. Şirketin kripto ortağı TON Vakfı ve WeChat'in sahibi Tencent ile birlikte ortak işbirliği yapacak. Bu sayede dünya çapında birçok kullanıcısı olan bu uygulama WeChat'in ekosistemiyle buluşacak.

Telegram, uygulama geliştirilebilen bir platform olacak!

Telegram'ın mühendisleri, uygulamaya renk getirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Geliştiriciler artık platform ekosistemi içinde kullanıcılarıyla etkileşime geçmek için mini uygulamalar tasarlayacak. Bu yeni ortaklık sayesinde oyunlardan restoranlara kadar uygulamanın kullanım alanı çok geniş bir yelpazaye ulaşacak. Şirket yetkilileri: "Geliştiriciler, doğrudan Telegram'ın içinden başlatılabilen ve herhangi bir web sitesinin yerini tamamen alabilecek sonsuz esnek arayüzler oluşturmak için JavaScript'i kullanabilir."dedi.

Elbette Telegram böyle süper uygulama platformunu oluşturmak için temel bir altyapı hazırladı. Şirket, hem köklü teknoloji dünyasından hem de kripto alanından altyapı ortaklarından oluşan bir ağ ile bu yeni güncellemeye kendini hazırladı. Bunların arasında şirketin blockchain temelini atan Açık Ağ (TON) Vakfı da yer alıyor. Ayrıca bu vakıf bağımsız bir kuruluş olarak da faaliyet gösteriyor.

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TON Vakfı bu hafta Tencent Cloud ile işbirliği yapacağını duyurdu. Bu işbirliği sayesinde, Telegram oyunları Tencent Cloud'un zenginleştirilmiş altyapısı sayesinde zenginleşecek. Ayrıca Tencent Cloud, Tencent Cloud Startup Programı aracılığıyla özel miktarda bulut kredisi ve ürün indirimleri sunacak.

WeChat, Çin'de mini uygulama modeline öncülük etti. Şimdi ise ödemeler, yemek dağıtımı, e-ticaret, araç çağırma, ehliyet yenileme gibi işlevler sunan milyonlarca uygulamaya güç veriyor. Telegram'ın, dünya çapında daha geniş bir kullanıcı yelpazesine ulaşma potansiyeli mevcut. Böylece Tencent, yurtdışına açılma çabalarını hızlandıracak. Telegram, Tencent için dünya pazarının anahtarı olma niteliği taşıyor. Aslında bu ortaklık 3 şirket içinde büyük fırsatlar oluşturacak. Mesajlaşma devi de bu yeni platform sayesinde daha fazla kullanıcıya kavuşacak.