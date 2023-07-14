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Teknosa İzmir'de 15. mağazasını açtı

Teknoloji Haberleri

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İzmir'deki 15'inci mağazasını açtı. Extra formatıyla hizmete başlayan mağazada, beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara binlerce ürün teknoloji meraklılarının ilgisine sunuldu.

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İzmir'deki 15'inci mağazasını açtı. Extra formatıyla hizmete başlayan mağazada, beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara binlerce ürün teknoloji meraklılarının ilgisine sunuldu. Türkiye'nin 64 ilinde 200'e yakın satış noktasında teknoloji meraklılarıyla buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüketicilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak amacıyla dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmiyor. İzmir'deki 15'inci mağazasını Folkart Vega'da açan Teknosa, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünlerini açılışa özel kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Sabancı Holding Teknosa Türkiye İzmir Teknoloji Haberler

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